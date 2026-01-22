ترامب يلوّح بمحاكمات على خلفية انتخابات 2020 ويجدد اتهاماته بالتزوير

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن “محاكمات ستُعقد قريبًا بحق بعض الأشخاص على خلفية ما وصفه بانتخابات 2020 المزورة”، في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية التي خسرها أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وفي كلمة ألقاها، أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، زعم ترامب أن “الجميع يعلم الآن أن انتخابات عام 2020 كانت مزورة”، متوعدًا بمحاكمة من وصفهم بالمسؤولين عمّا جرى، من دون أن يحدد هوياتهم أو التهم المحتملة.

وعلّق موقع “بوليتيكو الأميركي” بأن “ترامب كرر مرارًا، وبشكل كاذب، ادعاءاته بأن بايدن لم يفز فعليًا بالانتخابات، مشيرًا إلى أن “وزارة العدل لم ترد فورًا على طلب تعليق بشأن تصريحات ترامب”.

وأكد الموقع أن” قضاة فدراليين ومسؤولين في إدارات الانتخابات دحضوا ادعاءات التزوير الواسع”، فيما قال المدعي العام السابق ويليام بار، الذي عيّنه ترامب، عام 2022 إنه “لا توجد أدلة على تزوير واسع النطاق في الانتخابات الرئاسية”.

المصدر: بوليتيكو الأميركية