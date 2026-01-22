تصعيد في طولكرم: انتشار واسع لقوات الاحتلال وملصقات تهديد وصدم مركبات

انتشرت قوات الاحتلال، في عدد من الشوارع الرئيسية في مدينة طولكرم، شملت شارع الحدادين، وميدان الشهيد ثابت ثابت وسط المدينة، وسوق الخضار، وشارع مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، ومحيط شارع كراج فرعون.

وأقدم جنود الاحتلال على إلصاق ملصقات تهديد على الجدران في عدد من أحياء المدينة، تضمنت عبارات تحريضية ورسائل تهديد مباشرة للمواطنين، بالتزامن مع إطلاق طائرات تصوير في أجواء سوق الخضار، وإطلاق الأعيرة النارية أثناء اقتحام آلياتهم شوارع المدينة.

وخلال ذلك، صدمت آليات الاحتلال مركبات لمواطنين في شارع مستشفى الشهيد ثابت ثابت، في حادثة هي الثانية من نوعها خلال اليوم ذاته، بعد أن صدمت ظهرًا مركبتين بشكل متعمد في شارع نابلس القريب من مخيم طولكرم، من دون أن يُبلّغ عن إصابات.

ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار عدوان الاحتلال على مدينة طولكرم ومخيميها، طولكرم ونور شمس، لليوم الـ360 على التوالي، وسط حصار مشدد وإجراءات قمعية متواصلة.

المصدر: وكالة وفا