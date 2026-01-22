حملة اعتقالات ومداهمات واسعة لقوات الاحتلال في طوباس وأريحا وبيت لحم والخليل

اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الخميس، شابين من بلدة طمون جنوب طوباس، وفتاة من قرية تياسير شرق المحافظة، وذلك عقب اقتحام المناطق المستهدفة.

وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين حماد محمد بشارات، وفكري فؤاد بني عودة من منزليهما في بلدة طمون، كما اعتقلت الأسيرة المحررة سجى دراغمة من منزل ذويها في قرية تياسير. وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت، فجر اليوم، بلدة طمون وقرية تياسير في محافظة طوباس.

وفي محافظة أريحا والأغوار، اعتقلت قوات الاحتلال شابين من بلدة العوجا شمال مدينة أريحا. وذكر مدير نادي الأسير في أريحا والأغوار عيد براهمة أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة ونفذت عمليات مداهمة، أسفرت عن اعتقال الشابين محمد رفعت مرعي، وأحمد هاني نواف أبو جاموس، عقب مداهمة منزلي ذويهما وتفتيشهما.

وأشار إلى أن محافظة أريحا والأغوار تشهد اقتحامات متكررة من قبل جيش الاحتلال، يتخللها نصب حواجز عسكرية وتنفيذ حملات اعتقال بحق المواطنين.

وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين اثنين، حيث أفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اعتقلت يزن محمد صالح صلاح (28 عامًا) من بلدة دار صلاح شرق المحافظة، وسالم ناجي محمد ذويب (37 عامًا) من بلدة زعترة شرقًا.

وفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، مساء الأربعاء، مواطنًا من بلدة سعير، كما داهمت منزلًا ونكلت بأصحابه في قرية خرسا جنوب المحافظة. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال المتمركزة على مدخل بيت عينون شمال الخليل اعتقلت المواطن عيسى عطا الفروخ أثناء محاولته الوصول إلى منزله في بلدة سعير شمال شرق الخليل.

كما داهمت قوات الاحتلال، في قرية خرسا جنوب الخليل، منزلًا لعائلة النمورة، وقامت بتفتيشه والعبث بمحتوياته، بعد التنكيل بأصحابه والاعتداء عليهم بالضرب.

المصدر: وكالة وفا