    وزير العمل يعقد اجتماعات لمناقشة تنفيذ نظام التقاعد الجديد

    عقد وزير العمل د. محمد حيدر، والمدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية ربا جرادات، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي اجتماعاً تنسيقياً لمناقشة مستجدات تنفيذ نظام التقاعد الجديد في لبنان وفقاً للقانون رقم 319.

    وتم الاتفاق على اعتبار المذكرة التوضيحية وثيقة حية يتم تحديثها بانتظام لتعكس التطورات والتقدم المحرز في هذا الملف.

    وأكد الوزير حيدر على ضرورة الانتقال إلى نظام تقاعد حديث يضمن كفاية الحماية الاجتماعية وتغطيتها في سن الشيخوخة، بما يتماشى مع المعايير الدولية للضمان الاجتماعي.

    المصدر: موقع المنار

    الشيخ الخطيب يستقبل الوزير السابق عدنان منصور

    النائب أسامة سعد: التنظيم الشعبي الناصري يأبى الانكسار أمام العدو

    تقرير مصور | الطفل حسين زين يحتاج إلى عملية بتكلفة 21 ألف دولار أمريكي

