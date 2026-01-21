غروسي: المفاوضات مستمرة مع إيران للوصول إلى المواقع النووية التي تعرضت لقصف أمريكي

أعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن المفاوضات مع إيران مستمرة بشأن السماح لمفتشي الوكالة بالوصول إلى المواقع النووية الإيرانية التي تعرضت للقصف الأمريكي العام الماضي.

وقال غروسي في مقابلة مع وكالة “بلومبرغ”: “أجرينا سلسلة من عمليات التفتيش في المواقع التي لم تتضرر خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا في يونيو من العام الماضي، لكن لم يكن لدينا وصول إلى نطنز وأصفهان وفوردو، وهي المواقع التي تضررت في ذلك الوقت. هذا جزء من المفاوضات والنقاش، ونسعى حاليًا للعودة إلى تلك الأماكن لأنها لا تزال مهمة للغاية”.

وأشار إلى أن الضربات الأمريكية ألقت أضرارًا جسيمة بالبنية التحتية النووية الإيرانية، مما سيؤثر على تنفيذ البرنامج، لكنه أضاف: “المواد لا تزال موجودة، ومعظم المعدات التي دمرت يمكن إصلاحها أو استبدالها، وقد يستغرق ذلك بعض الوقت لكنه ممكن”.

وأكد غروسي أن السؤال الرئيس يظل حول كيفية ضمان وضع مستقر على المدى المتوسط والطويل بالنسبة لإيران وبرنامجها النووي، مشيرًا إلى أنه على اتصال دائم بوزير الخارجية الإيراني وممثلي طهران الآخرين.

المصدر: روسيا اليوم