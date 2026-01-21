موسكو: قواتنا لا تستهدف محطات الطاقة النووية الأوكرانية وتلتزم بدقة الأهداف

أكد مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أن القوات الروسية لا تستهدف المحطات التي تزود المفاعلات النووية بالكهرباء في أوكرانيا، مشددًا على دقة اختيار الأهداف.

وقال أوليانوف: “تؤكد وزارة الدفاع الروسية بانتظام أن الضربات التي تستهدف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا تأتي ردًا على الهجمات الأوكرانية على المناطق المدنية في روسيا، وتعطيل إمدادات الطاقة للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني. القوات الروسية لا تستهدف إمدادات الطاقة للمحطات النووية الخاضعة لسلطة كييف”.

وأضاف أن محاولات أوكرانيا طرح هذه القضية على جدول أعمال الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليست جديدة، مشيرًا إلى أن كييف سبق أن نجحت بدعم من الدول الغربية في مجلس محافظي الوكالة بتمرير قرار يلزم أمانة الوكالة بمراقبة الوضع في محطات الكهرباء الفرعية الأوكرانية منذ خريف 2024. وأوضح أن القرار يتعارض مع ولاية الوكالة، التي تُعنى بـ”الذرة من أجل السلام” وليس بالطاقة بشكل عام، لكنه لا يشكل مصدر قلق كبير لأوكرانيا وحلفائها.

وأشار أوليانوف إلى أن تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية تشير بين الحين والآخر إلى أعطال محدودة في إمدادات محطات الطاقة النووية الأوكرانية، وأنه يتم التعامل معها بسرعة. ولفت إلى أن انقطاع الكهرباء عن المحطات لا يؤدي إلى كوارث نووية، مؤكدًا أن انقطاع التيار الخارجي لا يشكل خطرًا نوويًا وفق “المقياس الدولي للأحداث النووية والإشعاعية”، في حين يستمر نظام كييف وحلفاؤه في توظيف الملف سياسيًا وإعلاميًا.

المصدر: روسيا اليوم