يونيسف: مقتل 100 طفل بغزة منذ سريان وقف إطلاق النار واستمرار المعاناة

أكد متحدث منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) جيمس إلدر، في مقابلة مع وكالة الأناضول، أن الأطفال في قطاع غزة ما زالوا يلقون حتفهم نتيجة الهجمات الإسرائيلية والبرد القارس، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأوضح إلدر أن الوضع الإنساني بالغ القسوة، مشيراً إلى مقتل 100 طفل منذ بدء سريان الهدنة، أي بمعدل طفل يوميًا، مع استمرار نقص المواد الأساسية وغياب التدفئة المناسبة للنازحين المقيمين في خيام ومراكز إيواء.

وأشار المسؤول الأممي إلى أن نحو 2.4 مليون فلسطيني يعيشون في غزة، معظمهم من النازحين الذين فقدوا منازلهم جراء القصف الإسرائيلي، ويواجهون أوضاعاً مأساوية تشمل سوء التغذية وانهيار المناعة، خصوصاً للأطفال. وأضاف: “الواقع لا يزال قاسياً، إذ إن طفلاً واحداً فقط من كل خمسة أطفال يمكنه حالياً الذهاب إلى المدرسة”.

ولفت إلدر إلى أن الطقس البارد وتوافر رياح عاتية مع أمطار غزيرة يزيد من معاناة الأطفال والعائلات، ما أدى إلى وفاة سبعة أطفال صغار نتيجة انخفاض حرارة أجسامهم منذ بداية الشتاء.

وأكد متحدث اليونيسف أن السلطات الإسرائيلية ما زالت تمنع دخول الأدوية الأساسية وغاز الطهي، وأن حظر عمل بعض المنظمات الدولية في غزة سيزيد من تفاقم الوضع الإنساني. وأوضح أن المنظمة تمكنت بعد وقف إطلاق النار من إيصال نحو 75 بالمئة من مساعداتها المخصصة للقطاع، لكنها ما تزال غير كافية لتغطية الاحتياجات الأساسية.

وختم إلدر بالقول: “الأطفال والعائلات بحاجة إلى خيام مناسبة، وطعام، ومياه ساخنة، وتدفئة، وإمكانية الذهاب إلى المدرسة بأمان، وهذا لم يتحقق بعد رغم مرور أكثر من عامين على الحرب الأخيرة”.

المصدر: الأناضول