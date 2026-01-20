أمن الدولة: توقيف 3 أشخاص أطلقوا النار في القطراني وأرهبوا سكانها

أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة في لبنان، في بيان لها الثلاثاء، توقيف ثلاثة أشخاص، من بينهم سوري، أطلقوا النار في بلدة القطراني، قضاء جزين، جنوب لبنان.

وقال البيان “استكمالًا للإجراءات التي تنفذها المديرية العامة لأمن الدولة للحفاظ على الأمن، وبعد توافر معلومات دقيقة، أوقفت دورية من مديرية الجنوب الإقليمية – مكتب جزين، كلًّا من اللبنانيين (ع. م.) و(ف. ط.) والسوري (ي. ح.)، لقيامهم بإطلاق النار وترهيب سكان قرية القطراني، وقد تم ضبط الأسلحة المستعملة في حوزتهم”.

وتابع البيان: “أُجري المقتضى القانوني بحقهم بناءً على إشارة القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام