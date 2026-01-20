بلدية سحمر تتابع ميدانيا ترميم الأضرار وفتح الطرقات

استكملت بلدية سحمر في البقاع الغربي أعمالها الميدانية في أعقاب الغارات التي استهدفت البلدة، حيث باشرت آليات البلدية بمساندة الأهالي في إزالة الأضرار ورفع الأنقاض، ومعالجة آثار العدوان وما خلّفه من دمار، إلى جانب فتح الطرقات وتسهيل الوصول إلى المنازل المتضرّرة.

وفي هذا السياق، قام رئيس بلدية سحمر، الحاج محمد الخشن، يرافقه نائب رئيس البلدية، الحاج أكرم علاء الدين، وعدد من أعضاء المجلس البلدي، بجولة ميدانية شملت أماكن الاستهداف، كما تمت معاينة مدرسة سحمر الرسمية الأولى للاطلاع على حجم الأضرار واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها.

وتوجّهت بلدية سحمر بجزيل الشكر والتقدير إلى عناصر الدفاع المدني اللبناني ورئيسه، العميد الركن عماد خريس، لوضعه الآليات كافة بتصرّف البلدية، كما شكرت الإسعاف الرسالي، والهيئة الصحية، وشركة KVA على جهودهم السريعة والفاعلة في الاستجابة الطارئة، ومواكبة الأهالي، والعمل على إصلاح الأعطال وإعادة الحد الأدنى من الخدمات، بما يجسّد روح التعاون والمسؤولية في مواجهة آثار هذا العدوان.

كما واكب رئيس البلدية جولة عضو كتلة التنمية والتحرير، النائب قبلان قبلان، خلال تفقده المنازل المستهدفة ومحيطها والمدرسة الرسمية.

وأكدت بلدية سحمر وقوفها إلى جانب أهلها في هذه الظروف الصعبة، ومواصلة جهودها بالتعاون مع الجهات المعنية للتخفيف من معاناة المواطنين.

المصدر: جمعية العمل البلدي