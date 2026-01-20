وفد من حزب الله زار بطريرك الأرمن الأرثوذكس آرام الأول كيشيشيان

زار وفد من حزب الله ضمّ مسؤول العلاقات المسيحية الحاج محمد الخنسا والنائب عن بيروت أمين شري والدكتور عبد الله زيعور، بطريرك الأرمن الأرثوذكس آرام الأول كيشيشيان، في مقرّ البطريركية في أنطلياس، بحضور عضو المجلس الدولي لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان، وذلك للتهنئة بالأعياد المجيدة.

ونقل الوفد إلى قداسته سلام وتحيات سماحة الأمين العام وقيادة الحزب، كما وضعه في أجواء الاعتداءات المتكررة للعدو الصهيوني على الأراضي اللبنانية، مؤكدًا أن حزب الله التزم بجميع مستلزمات اتفاق وقف إطلاق النار، وهذا ما صرّح به تقرير قيادة الجيش.

وأشار الوفد إلى ضرورة أن تضغط الأطراف الدولية من أجل الإفراج عن الأسرى والانسحاب من المواقع المحتلة ووقف كافة أشكال الاعتداءات، إضافة إلى ضرورة قيام الحكومة بواجبها في إعادة إعمار المناطق المتضررة.

كما أكد الوفد حرص حزب الله على بناء الدولة اللبنانية القادرة على حفظ الأمن ومنع الاعتداءات الخارجية من أي جهة كانت، لاسيما الحدود الجنوبية. مشددًا على جاهزية الحزب للدعم بكل إمكاناته عبر استراتيجية دفاعية أو مشروع وطني يحفظ أمن أراضي لبنان وشعبه العزيز.

بدوره، شدّد غبطة البطريرك على ضرورة العمل الجدي من أجل الحوار بين جميع مكونات الشعب اللبناني، والتأكيد على وحدة لبنان ومنعته والحفاظ على كل مكوناته الروحية، مستذكرًا ما أكده قداسة البابا خلال زيارته إلى لبنان وجمعه لممثلي كافة الطوائف اللبنانية ودعوته إلى نبذ الأحقاد والخلافات بين المكونا

كما جرى التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات اللبنانية في موعدها.

المصدر: موقع المنار