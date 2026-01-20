ترامب: تحدثت هاتفياً مع الأمين العام لحلف الناتو حول جرينلاند

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه أجرى مكالمة هاتفية “جيدة جداً” مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته حول قضية جرينلاند.

وأضاف ترامب أنه وافق على عقد اجتماع يضم أطرافاً مختلفة خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، دون أن يحدد هذه الأطراف.

وكتب ترامب في منشور على منصة “تروث سوشال”: “جرينلاند ضرورية للأمن القومي والأمن العالمي. لا مجال للتراجع عن ذلك، ويتفق الجميع على ذلك”.

كما أشار الرئيس الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة ستبحث مسألة الحصول على جرينلاند خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي هذا الأسبوع، مؤكداً أن الدنمارك غير قادرة على حماية الإقليم.

المصدر: رويترز