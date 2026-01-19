وزير العمل يبحث ملفات مطلبية مع عدد من الوفود

بحث وزير العمل محمد حيدر مع وفد من اللجنة الصحية المركزية في اللقاء الوطني للهيئات الزراعية في عدد من الملفات المطلبية وسبل تطوير قطاع الزراعة ودعم اليد العاملة فيه.

وخلال اللقاء، عرض رئيس اللقاء جهاد بلوق واقع المزارعين، مؤكداً وجود رغبة مشتركة لتسجيل المزارعين في الضمان الاجتماعي، خصوصاً بعد النقلة النوعية التي حققها سجل المزارعين في مختلف المناطق اللبنانية.

من جهته، شدد وزير العمل على رغبته في انتساب المزارعين إلى الضمان الاجتماعي، مشيراً إلى متابعته المستمرة لهذا الملف بالتنسيق مع وزير الزراعة ومدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

بعدها انتقل الوفد إلى مركز الضمان الإجتماعي على طريق المطار حيث التقى المدير محمد كركي وبحث معه في العدد من المواضيع المتعلقة بالضمان الإجتماعي للمزراعين.

المصدر: موقع المنار