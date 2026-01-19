الكرملين يؤكد دعوة بوتين للانضمام إلى “مجلس السلام”

أعلن الكرملين اليوم الاثنين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تلقى دعوة رسمية من الإدارة الأميركية للانضمام إلى «مجلس السلام» المرتبط بقطاع غزة، والذي أطلقه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن «الرئيس بوتين تلقى فعلاً دعوة عبر القنوات الدبلوماسية للانضمام إلى مجلس السلام»، مضيفاً أن موسكو «تدرس حالياً جميع تفاصيل هذا الاقتراح، بما في ذلك الأمل بإجراء اتصالات مع الجانب الأميركي لتوضيح كل الفروق الدقيقة».

كازاخستان تنضم للمجلس

إلى ذلك، أعلنت كازاخستان انضمامها رسمياً إلى المجلس، حيث قال المتحدث باسم الرئيس قاسم جومارت توكاييف إن بلاده وافقت على دعوة ترامب، مؤكداً أن الرئيس الكازاخستاني كان من أوائل القادة الذين تلقوا الدعوة.

وأوضح المتحدث، رسلان زيلديباي، أن توكاييف بعث برسالة شكر إلى ترامب أكد فيها التزام بلاده «بالمساهمة في تحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط، وتعزيز الثقة بين الدول، ودعم الاستقرار العالمي».

كما عبر رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، اليوم، عن استعداد بريطانيا للمشاركة في المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة، قائلاً إن بريطانيا تجري مباحثات مع حلفائها بشأن بنود وقف إطلاق النار.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية، أمس، إن الملك عبد الله الثاني تلقى دعوة رسمية من ترامب للانضمام إلى المجلس، وإن الجهات المختصة في المملكة تراجع حالياً الوثائق المرتبطة بالمبادرة ضمن الإجراءات القانونية الداخلية.

نموذج استعماري جديد

ووجّهت واشنطن الدعوة إلى أكثر من 60 دولة للانضمام إلى المجلس، فيما ستكون العضوية الدائمة مشروطة بتقديم مساهمة مالية تصل إلى مليار دولار. وأكدت دول عدة، بينها مصر، تركيا، فرنسا، ألمانيا، أستراليا، كندا، والأردن، أنها تلقّت الدعوة، إلى جانب المفوضية الأوروبية.

في المقابل، أعلن مكتب رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو اعتراضه على التشكيلة، مؤكداً أن الحكومة لم تُنسّق بشأنها، خصوصاً لجهة إشراك تركيا.

وأثارت المبادرة انتقادات من منظمات حقوقية وخبراء دوليين، وُصفت بأنها «نموذج استعمار جديد» يُعيد فرض الوصاية على مناطق الصراع، خصوصاً في ظل غياب أي تمثيل فلسطيني ضمن المجلس.

وأشار دبلوماسيون اطّلعوا على ميثاق الدعوة إلى أنه يشكّل ما يشبه «أمم متحدة على طريقة ترامب»، ويتجاهل أسس القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بحسب وكالة «رويترز».

وكان ترامب قد صرح أن غزة ستكون «نقطة الانطلاق» نحو التعامل مع نزاعات عالمية أخرى، قائلاً «سيبدأ الأمر من غزة، ثم ننتقل إلى نزاعات أخرى كلما ظهرت».

المصدر: موقع الأخبار