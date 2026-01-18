الرئيس الايراني: أي هجوم على الإمام الخامنئي هو حرب شاملة على الشعب الإيراني

قال الرئيس الايراني مسعود بزشكيان ، انه اذا كان هناك معاناة وازمات في حياة الشعب الإيراني العزيز فإن أحد أهم أسبابها هو العداء المستمر والعقوبات اللاإنسانية التي تفرضها حكومة الولايات المتحدة وحلفاؤها.

وأضاف في تغريدة له على موقع اكس “ان أي هجوم على قائدنا يُعد بمثابة حرب شاملة على الشعب الإيراني”.

اگر سختی و تنگنایی در زندگی مردم عزیز #ایران وجود دارد، یکی از عوامل اصلی آن دشمنی دیرینه و تحریم‌های غیرانسانی دولت امریکا و هم‌پیمانان اوست.

تعرض به رهبری معظم کشورمان به‌منزله جنگ تمام عیار با ملت ایران است. — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) January 18, 2026

المصدر: اكس