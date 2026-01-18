ناصر الدين: الأولوية للاستخدام الرشيد لأدوية السرطان

أوضح وزير الصحة العامة في لبنان، ركان ناصر الدين، أن “الوزارة تواصل إعطاء الأولوية للاستخدام الرشيد لأدوية السرطان، وتطوير بروتوكولات علاجية تراعي المعايير العالمية والواقع المحلي، إضافة إلى تعزيز التتبع الرقمي للأدوية للحد من الهدر والتهريب”.

ولفت ناصر الدين إلى أن “الخطة الوطنية لمكافحة السرطان تركز على التشخيص المبكر كمدخل أساسي للسيطرة على المرض”، وأكد “الدور المحوري لاختصاص الأمراض الجلدية في الوقاية والكشف والعلاج المتقدم”، وأعلن “العمل على تحديث السجل الوطني للسرطان لجمع بيانات أكثر دقة تساعد في وضع سياسات صحية فعالة وتخصيص الموارد بشكل أفضل”.

كلام ناصر الدين جاء خلال تمثيله رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في افتتاح مؤتمر “الاختراقات المبتكرة في طب الجلد وأورام الجلد”، الذي عُقد في فندق فينيسيا – بيروت، بمشاركة ممثلين عن منظمة الصحة العالمية والجامعة الأميركية في بيروت والمركز الطبي التابع لها، ومعهد نايف باسيل للسرطان، إلى جانب جمعيات طبية لبنانية وخبراء ومحاضرين من عدة دول.

وأكد ناصر الدين أنه “في ظل تزايد انتشار الأمراض الجلدية وسرطانات الجلد عالميًا وفي المنطقة”، شدّد على “دور الوقاية والكشف المبكر في الحد من هذه الأمراض وإنقاذ الأرواح”، وأشار إلى “التزام وزارة الصحة العامة التعاون مع أطباء الجلد لتعزيز التوعية حول السلامة من أشعة الشمس وأهمية الفحوصات الدورية، ولا سيما للفئات الأكثر عرضة للخطر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام