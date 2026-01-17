الشيخ عبدالله: الانتخابات النيابية محطة مفصلية لتجديد الحياة السياسية على قاعدة الشراكة الوطنية

استقبل مفتي صور وجبل عامل العلامة القاضي حسن عبدالله، في دار الإفتاء الجعفري في مدينة صور، عدداً من الوفود الروحية والأهلية، ومفوض الإعلام في جمعية كشافة الجراح الدكتور احمد يونس، في حضور مدير مجمع الخضرا الديني الشيخ علي عبدالله، حيث تم التداول في المستجدات الوطنية والإقليمية، وما يمرّ به لبنان من تحديات مصيرية في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراضٍ لبنانية، واقتراب الاستحقاق النيابي.

وخلال اللقاء، أكّد الشيخ عبدالله أن الموقف الوطني الثابت هو ما عبّر عنه ويعبّر عنه دولة الرئيس نبيه بري، لجهة أولوية مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وصون السيادة الوطنية، ورفض أي مساس بالحقوق اللبنانية، مشدداً على أن وحدة الموقف الداخلي تشكّل الركيزة الأساسية في مواجهة العدوان والضغوط السياسية.

واعتبر أن الانتخابات النيابية محطة مفصلية لتجديد الحياة السياسية على قاعدة الشراكة الوطنية، واحترام إرادة الناس، وحماية التمثيل الصحيح بعيداً عن التحريض والانقسام.

وانطلق مفتي صور وجبل عامل في مواقفه من فكر الإمام القائد السيد موسى الصدر، “الذي جعل من الإنسان وكرامته محور الرسالة، وربط بين الإيمان الصادق والعمل الوطني المسؤول، مؤكداً أن الإمام الصدر أسّس لنهجٍ جامع يرى في الدولة العادلة والعيش المشترك ضمانة للاستقرار، وفي مقاومة الاحتلال واجباً وطنياً وأخلاقياً لا يسقط بالتقادم”..

وتوقّف العلامة عبدالله عند معاني ذكرى المبعث النبوي الشريف، معتبراً أنها محطة إيمانية كبرى تعيد التذكير برسالة النبي محمد القائمة على الرحمة والعدل ورفض الظلم، ودعوة الإنسان إلى التحرر من كل أشكال الاستعباد والطغيان، لافتاً إلى أن إحياء هذه الذكرى يجب أن ينعكس التزاماً عملياً بالقيم التي جاء بها الإسلام، وفي طليعتها نصرة المظلوم، وحفظ السلم الأهلي، والعمل من أجل مجتمع متماسك وقادر على مواجهة التحديات.

وختم مفتي صور وجبل عامل بتأكيد دور المرجعيات الدينية في تحصين المجتمع، والدعوة إلى التلاقي والحوار، والوقوف إلى جانب القضايا الوطنية العادلة، بما يحفظ لبنان قوياً بوحدته، ثابتاً في خياراته، ومحصّناً في وجه كل أشكال العدوان والفتنة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام