وفد رابطة موظفي الإدارة العامة بحث مع المكتب العمالي لحركة “أمل” مطالب الموظفين وحقوقهم

إلتقى وفد من الهيئة الإدارية والعامة لرابطة موظفي الإدارة العامة برئاسة وليد جعجع، رئيس المكتب العمالي لحركة “أمل” علي حمدان، في مكتب المكتب العمالي في بيروت، حيث جرى البحث في أوضاع موظفي الإدارة العامة وما يتعرضون له من إجحاف على مستوى الرواتب وغياب المعالجات الجدية لقضاياهم المعيشية والمطلبية.

وخلال اللقاء، استعرض الوفد واقع القطاع العام الصعب، مؤكدًا أن “رواتب الموظفين فقدت قيمتها الشرائية، ما انعكس سلبًا على قدرتهم على الاستمرار في أداء مهامهم الوظيفية في ظل الأزمات المتراكمة”.

من جهته، شدد حمدان على “ضرورة وحدة الصف العمالي في هذه المرحلة الدقيقة”، مؤكدًا أن “مطالب موظفي القطاع العام هي مطالب محقة، وتحتاج إلى متابعة وضغط منظم لتحقيقها، بما يحفظ كرامة الموظف ويصون استقرار الإدارة العامة، مبديًا أمله بالتنسيق مع الاتحاد العمالي العام في كل ما يخدم هذه المطالب ويعزز التحرك النقابي المشترك.

وفي ختام اللقاء، أعرب الحضور عن أملهم في استمرار التنسيق والتعاون بين الجانبين لما فيه مصلحة العاملين في القطاع العام وتعزيز العمل المشترك.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام