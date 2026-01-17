“الإدارة الكردية”: المرسوم الرئاسي حول حقوق الأكراد “لا يلبّي طموحات الشعب السوري”

وصفت «الإدارة الذاتية الكردية» المرسوم الذي أصدره الرئيس السوري أحمد الشرع حول حقوق الأكراد بأنه «خطوة أولى» لكنه «لا يلبي طموحات الشعب السوري».

وقالت إنّ «الحقوق لا تُصان بالمراسيم الموقتة» بل «بالدساتير التي تعبّر عن إرادة الشعوب والمكوّنات كافّة».

ورأت أنّ «الحلّ الجذريّ» لمسألة الحقوق والحريات هو «في دستور ديموقراطي لا مركزي»، داعيةً إلى «حوار وطنيّ شامل» بهذا الشأن.

وأصدر الشرع، أمس، مرسوماً ينصّ على اعتبار اللغة الكردية «لغة وطنية» وعيد النوروز «عيداً وطنيا» للمرّة الأولى منذ استقلال سوريا العام 1946، إضافة إلى منح كل الأكراد المقيمين في سوريا جنسيتها.

المصدر: موقع جريدة الأخبار