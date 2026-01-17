سلام: المعترضون على التعيينات يجب أن يحترموا قرينة البراءة

قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إنّ كل شخص لم يصدر بحقه حكم قضائي له الحق الكامل في ممارسة حقوقه، بما فيها التعيين في الإدارات العامة، مؤكّدًا على استقلالية القضاء في متابعة الملفات الحساسة.

وأضاف سلام، عبر حسابه على منصة “إكس” ، أنه استمع جيدًا لأصوات المعترضين على التعيينات الأخيرة في الجمارك، مشيرًا إلى تفهّمه الكامل لمشاعر القلق، خصوصًا لدى أهالي شهداء وضحايا انفجار مرفأ بيروت.

وأوضح أنّ التزامه بالحقيقة في هذه القضية لا رجوع عنه، ولا حماية لأي شخص على حساب القانون، مؤكدًا أن قرينة البراءة ركن أساسي من أركان العدالة.

وتابع: “ما لم يصدر حكم ضد أي شخص، يحق له ممارسة حقوقه كاملة، غير أنّ هذا لا يمكن أن يشكل غطاء لأي شخص. فليُكمل القضاء مساره بكل استقلالية ليبني عند صدور أحكامه على الشيء مقتضاه، ويحاسب من يجب أن يُحاسب، أياً كان المنصب الذي يشغله”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام