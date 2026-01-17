الاحتلال يوسع نطاق سيطرته ويواصل النسف والتدمير بغزة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، غارات داخل مناطق انتشارها شرقي مدينة غزة ووسط القطاع، في حين كشفت صور أقمار صناعية عن توسيع الجيش الإسرائيلي المناطق الخاضعة لسيطرته خارج الخط الأصفر.

وفي التفاصيل، فقد شنّ جيش الاحتلال سلسلة غارات شرق مدينة غزة، إضافة إلى غارات أخرى شرق مدينة دير البلح ومخيم البريج وسط قطاع غزة، داخل ما بات يعرف بالخط الأصفر. كما توغلت آليات العدو شرق دير البلح، وسط إطلاق نار كثيف بالقرب من السياج الفاصل.

وفي السياق، كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية -استنادا إلى صور أقمار صناعية- عن أن جيش العدو الإسرائيلي دفع الخط الأصفر إلى عمق إضافي، موسعا بذلك مساحة المناطق الخاضعة لسيطرته.

وجاء ذلك بالتزامن مع تهنئة وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس الجنود الإسرائيليين، في معرض رده على تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الاميركية، أظهر أن صور الأقمار الصناعية تؤكد استمرار العدو في تدمير قطاع غزة.

وأمس الجمعة، أدان المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، في بيان، الانتهاك الإسرائيلي المتكرر لاتفاق وقف إطلاق النار، وطالب الوسطاء بممارسة الضغط على إسرائيل لوقف الانتهاكات والالتزام بما جرى الاتفاق عليه.

ويواصل العدو هذه الخروقات رغم إعلان الإدارة الأمريكية بدء المرحلة الثانية من الاتفاق.

والخميس، قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة في بيان، إن الاحتلال ارتكب 1244 خرقا لوقف إطلاق النار في مرحلته الأولى، ما أسفر عن استشهاد وإصابة واعتقال 1760 فلسطينيا، منذ سريان الاتفاق.

وأنهى هذا الاتفاق، حرب إبادة جماعية بدأها الاحتلال في أكتوبر 2023 واستمرت لأكثر من عامين، وخلفت أكثر من 71 ألف شهيد وما يزيد عن 171 ألف جريح فلسطينيين، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية في القطاع بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام+ الجزيرة نت