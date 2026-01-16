بلديّة الكفور – تول تُعيد فتح طريق الكفور–حبوش بعد سقوط شجرة بفعل العاصفة

في ظلّ العاصفة الجويّة التي سيطرت على لبنان، أدّت سرعة الرياح إلى سقوط شجرة على الطريق العام الذي يربط بلدة الكفور ببلدة حبوش عبر وادي الكفور، وتحديدًا في محلة البركة – البويضا، ما تسبّب بإعاقة حركة المرور.

وعلى الفور، تدخلت فرق الأشغال في بلديّة الكفور – تول، بمؤازرة عناصر من الشرطة البلديّة، حيث عملت على إزالة الشجرة وفتح الطريق أمام السيّارات، حفاظًا على السلامة العامة وتأمين انسياب الحركة المرورية.

وأكدت البلديّة استمرار جهوزيتها للتعامل مع أي طارئ ناتج عن الأحوال الجويّة، داعية المواطنين إلى توخّي الحذر أثناء التنقّل.

المصدر: جمعية العمل البلدي