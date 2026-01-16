دول أوروبية ترسل قوات إضافية إلى غرينلاند مع تصاعد تهديدات ترامب

أرسلت عدة دول أوروبية أعضاء في حلف الناتو أعدادًا صغيرة من قواتها إلى غرينلاند للمشاركة في مناورات عسكرية مشتركة مع الدنمارك، في ظل تصاعد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالسيطرة على الجزيرة القطبية بالقوة.

وعزّزت الدنمارك والناتو وجودهما في غرينلاند بشكل ملحوظ، حيث وصلت طائرة نقل عسكرية من طراز C-130 هيركوليز تابعة للجيش الدنماركي إلى نوك، وذلك وسط تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة.

وأعلنت فرنسا عن إرسال قوات للمشاركة في مناورات عسكرية بالقطب الشمالي، بينما ترسل فنلندا قوات لإجراء تدريبات واستكشاف إمكانيات التدريب في المنطقة.

من جانبها، سترسل ألمانيا 13 عسكريًا في مهمة استطلاعية بهدف دراسة سبل تحسين الوضع الأمني في ظل تزايد الوجود الصيني والروسي في القطب الشمالي.

المصدر: CNN