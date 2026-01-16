الجمعة   
   16 01 2026   
   26 رجب 1447   
   بيروت 13:30
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    دولي

    دول أوروبية ترسل قوات إضافية إلى غرينلاند مع تصاعد تهديدات ترامب

      أرسلت عدة دول أوروبية أعضاء في حلف الناتو أعدادًا صغيرة من قواتها إلى غرينلاند للمشاركة في مناورات عسكرية مشتركة مع الدنمارك، في ظل تصاعد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالسيطرة على الجزيرة القطبية بالقوة.

      وعزّزت الدنمارك والناتو وجودهما في غرينلاند بشكل ملحوظ، حيث وصلت طائرة نقل عسكرية من طراز C-130 هيركوليز تابعة للجيش الدنماركي إلى نوك، وذلك وسط تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة.

      وأعلنت فرنسا عن إرسال قوات للمشاركة في مناورات عسكرية بالقطب الشمالي، بينما ترسل فنلندا قوات لإجراء تدريبات واستكشاف إمكانيات التدريب في المنطقة.

      من جانبها، سترسل ألمانيا 13 عسكريًا في مهمة استطلاعية بهدف دراسة سبل تحسين الوضع الأمني في ظل تزايد الوجود الصيني والروسي في القطب الشمالي.

      المصدر: CNN

      مواضيع ذات صلة

      ترامب يعلن تشكيل “مجلس غزة للسلام” ويتعهد بنزع سلاح المقاومة وتدمير الأنفاق

      ترامب يعلن تشكيل “مجلس غزة للسلام” ويتعهد بنزع سلاح المقاومة وتدمير الأنفاق

      طرد تلميذة في فرنسا بسبب غطاء طبي يثير الجدل

      طرد تلميذة في فرنسا بسبب غطاء طبي يثير الجدل

      وزير خارجية الدنمارك: بلاده ترفض مزاعم الولايات المتحدة بشأن محادثات الاستحواذ على غرينلاند

      وزير خارجية الدنمارك: بلاده ترفض مزاعم الولايات المتحدة بشأن محادثات الاستحواذ على غرينلاند