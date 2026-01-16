الشيخ الخطيب: لتعاون إسلامي إقليمي بمواجهة المشروع العدواني الذي يستهدف الجميع

أدى نائب رئيس “المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى” في لبنان الشيخ علي الخطيب الصلاة في مقر المجلس وألقى خطبة الجمعة لمناسبة ذكرى المبعث النبوي الشريف، وأكد أنها “شكّلت محطة مفصلية في تاريخ التدخل الإلهي لتصويب مسيرة الإنسان وإخراجه من الظلمات إلى النور، واستئناف مسيرة النبوات بقيادة الرسول محمد (ص) لتحقيق الوعد الإلهي بوراثة الأرض للمستضعفين وانتصار القيم والعدالة الإلهية”.

وأشار الشيخ الخطيب إلى أن “هذه المسيرة الإيمانية استمرّت بقيادة أئمة أهل البيت (ع)، ومنهم الإمام موسى الكاظم (ع) الذي تصادف ذكرى شهادته، متوجّهًا بالتعزية بهذه المناسبة”، مؤكدًا على “دور الأئمة في رعاية المسيرة النبوية والالتزام بأمر الله في مودّتهم وطاعتهم”.

وشدد الشيخ الخطيب على أن “المرجعية الشيعية شكّلت عبر التاريخ عنصر قوة وحصانة للأمة في مواجهة محاولات الاختراق والاستعمار والحروب الثقافية، وأسهمت في الحفاظ على العقيدة ووحدة الأمة، رغم الحملات الإعلامية والتحديات”، مشيرًا إلى “انكشاف مخططات العدو الغربي من خلال حرب الإبادة في غزة، ودعم قوى المقاومة للشعب الفلسطيني، وما تبع ذلك من تهديدات إقليمية أدت إلى حالة وعي ويقظة عامة”.

ودعا الشيخ الخطيب إلى “وحدة الأمة، ونصرتها على أعدائها، ورفع المعاناة عن اللبنانيين والفلسطينيين، لا سيما في جنوب لبنان وغزة والضفة الغربية”.

وأشاد الشيخ الخطيب “بإنجازات الجمهورية الإسلامية في إيران وثباتها في مواجهة المخططات الغربية ودعمها لقوى المقاومة والقضية الفلسطينية”، داعيًا إلى “تعاون إسلامي إقليمي لمواجهة المشروع العدواني الصهيوني الذي يستهدف الجميع”.

وحول الوضع اللبناني، انتقد الشيخ الخطيب “تجاهل الموفدين العرب والأجانب للعدوان والاحتلال الإسرائيلي المستمر، رغم التزام لبنان باتفاق وقف النار والقرار 1701″، وأكد أن “وجود الاحتلال هو ما يعيق انتشار الجيش في جنوب الليطاني، وأن المقاومة ملتزمة بما تم الاتفاق عليه”.

وشدد الشيخ الخطيب على “ضرورة انسحاب قوات العدو من الأراضي اللبنانية، وعودة النازحين، وإطلاق مسيرة الإعمار، والإفراج عن الأسرى اللبنانيين قبل أي مفاوضات أخرى”، مطالبًا “الموفدين الدوليين بالعمل لإجبار العدو على الالتزام باتفاق وقف النار”، ومحذرًا من “فقدان لبنان لعناصر قوته”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام