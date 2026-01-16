الجمعة   
    دولي

    الأمن الروسي يعلن اعتقال عميل لاستخبارات كييف خطط لعمل إرهابي

      أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي اعتقال عميل تابع لاستخبارات كييف، كان يخطط لتنفيذ عمل إرهابي في مدينة سيفاستوبول بجمهورية القرم الروسية.

      وجاء في بيان صادر عن جهاز الأمن الفيدرالي أن “مواطنًا روسيًا يبلغ من العمر 19 عامًا تم توقيفه للاشتباه بتورطه في التحضير لعمل إرهابي في سيفاستوبول”. وأوضح البيان أن التحقيقات كشفت أن المشتبه به وصل إلى المدينة بتوجيه ودعم من استخبارات كييف، وشرع في جمع معلومات حول البنية التحتية للنقل والطاقة فيها.

      وأضاف البيان أن التحقيق بيّن قيامه بتجميع عبوات بلاستيكية ومواد قابلة للاشتعال لاستخدامها في إشعال حرائق، كما أقدم على شراء مسدس هوائي بهدف مقاومة السلطات في حال محاولة توقيفه.

      المصدر: روسيا اليوم

      أوكرانيا | انفجارات تهز كييف وتحذير من تأهب جوي شامل

      الاستخبارات الروسية: مسؤولون في كييف يحضرون للفرار من أوكرانيا

      موسكو: التخلي عن تمويل كييف من الأصول الروسية انتصار للقانون والمنطق

