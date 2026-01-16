روسيا تحذر في مجلس الأمن من تداعيات “مغامرة عسكرية” أمريكية جديدة ضد إيران

حذر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، “الرؤوس الساخنة” في واشنطن وعواصم أخرى من التخطيط “لتكرار مغامرة عسكرية” ضد طهران.

وقال نيبينزيا في كلمته خلال جلسة عاجلة لمجلس الأمن حول إيران: “نحث بشكل عاجل ‘الرؤوس الساخنة’ في واشنطن وعواصم أخرى، التي تخطط لتكرار المغامرة العسكرية، على التفكير مليا وعدم السماح بتكرار مأساة يونيو 2025، عندما كاد العدوان الأمريكي الإسرائيلي أن يؤدي إلى كارثة نووية خطيرة مع عواقب إنسانية وبيئية لا مفر منها”.

وانتقد الدبلوماسي الروسي أيضا ما وصفه بـ”الخطاب الخطير للغاية وغير المسؤول للقيادة الأمريكية” في الأيام الأخيرة، قائلا: “مثل هذه التصريحات ليست سوى تحريض صريح على التغيير بطريق العنف للنظام الدستوري لدولة ذات سيادة”.

وأكد نيبينزيا أن روسيا “مقتنعة بأن جلسة مجلس الأمن اليوم يجب أن تنظر من منظور ولاية المجلس في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين واحترام قواعد القانون الدولي، وليس من منظور الوضع السياسي الداخلي في إيران”، وأضاف: “انتهاك هذه القواعد والمبادئ في الوضع الحالي واضح للعيان”.

جاءت الجلسة في أعقاب موجة احتجاجات اندلعت في إيران أواخر ديسمبر 2025 بسبب الانخفاض الحاد في قيمة الريال الإيراني، وتصاعدت بعد دعوات من رضا بهلوي (نجل الشاه المخلوع) بدءا من 8 يناير، مما أدى إلى قطع الإنترنت ومواجهات دامية. وأعلنت السلطات الإيرانية في 12 يناير السيطرة على الوضع، متهمة واشنطن وتل أبيب بتنظيم الاضطرابات.

يُذكر أن التوتر بين واشنطن وطهران شهد ذروة خطيرة في يونيو 2025 عندما شنت إسرائيل والولايات المتحدة ضربات على منشآت إيرانية، وكادت الردود المتبادلة أن تتسبب في تصعيد نووي.

المصدر: روسيا اليوم