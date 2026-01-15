وزارة الصحة اعلنت افتتاح مرفق لمعالجة النفايات الطبية المعدية غدا: خطوة استراتيجية نحو أمن بيئي وصحي مستدام



أعلنت وزارة الصحة العامة في بيان، عن “افتتاح مرفق لمعالجة النفايات الطبية المعدية بعد ظهر غد برعاية وحضور وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين ووزيرة البيئة الدكتورة تمارا الزين، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ويشكل حدثًا نوعيًا و خطوة استراتيجية نحو أمن بيئي وصحي مستدام، إذ إن المرفق الجديد يشكل ركيزة أساسية ضمن مشروع (TaDWIR) الممول من الاتحاد الأوروبي، والهادف إلى معالجة واحدة من أخطر التحديات التي تواجه القطاع الصحي والبيئي في لبنان”.

وشدد البيان على أهمية “المرفق كحل لامركزي ومستدام يسهم في إنهاء مخاطر النفايات الطبية ويمنع انتشار الأوبئة، وذلك رغم كل التحديات الراهنة. كما يعكس إنشاء المرفق الجديد أهمية التكامل بين الجهات الدولية (الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي) والوزارات المعنية لحماية المواطن في لبنان”.

وذكّر البيان بأن “المرفق سيفتتح في الثانية من بعد ظهر غد الجمعة في مستشفى بيروت الحكومي الجامعي – الكرنتينا، وسيتضمن الإفتتاح عرضًا شاملا لأهمية المرفق الجديد ودوره في المنظومة الصحية، إضافة إلى كلمات لكل من الوزيرين ناصر الدين والزين والشركاء الدوليين يركزون فيها على الرؤية المستقبلية لهذا القطاع، وفي الختام جولة ميدانية مع الإعلام للإطلاع على التقنيات المستخدمة في المعالجة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام