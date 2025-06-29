عربي وإقليمي

مقتل رقيب إسرائيلي في انفجار عبوة ناسفة شمالي غزة

قُتل الرقيب في جيش الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل نتان روزنفلد، صباح اليوم، في تفجير استهدف قوة من سلاح الهندسة القتالية شمالي قطاع غزة.

ووفقًا لإعلام العدو، وقع الانفجار بعد الساعة الحادية عشرة صباحًا، إثر تفجير عبوة ناسفة لحظة اقتراب القوة العسكرية من أحد المباني في مخيم جباليا.

وبحسب إذاعة جيش الاحتلال، ارتفع عدد القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ استئناف القتال في قطاع غزة منتصف آذار/مارس 2025 إلى 30 ضابطًا وجنديًا، 21 منهم قُتلوا نتيجة تفجير عبوات ناسفة.

ومنذ انطلاق العملية البرية في القطاع، بلغ إجمالي عدد القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي 438 ضابطًا وجنديًا.

المصدر: موقع المنار