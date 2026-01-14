الأربعاء   
    عربي وإقليمي

    إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة تدخل الولايات المتحدة

      طالبت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة مجلس الأمن والأمين العام بإدانة تدخل الولايات المتحدة في الشؤون الداخلية لإيران وتهديدات استخدام القوة.

      وقالت بعثة إيران بالأمم المتحدة: “يتعين على مجلس الأمن الوفاء بواجباته المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وإدانة جميع أشكال التحريض على العنف والتدخل في شؤون إيران”.

      واشارت البعثة الى ان الإيرانيين سيدافعون عن بلدهم واستراتيجية واشنطن فشلت وستفشل مرة أخرى.

      وقال سفير إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني في الرسالة: “تتحمل الولايات المتحدة والنظام الإسرائيلي مسؤولية قانونية مباشرة لا جدال فيها عن الخسائر في أرواح المدنيين الأبرياء، ولا سيما بين الشباب”، مضيفاً أن “واشنطن تستخدم العقوبات والتهديدات وإثارة الاضطرابات لخلق ذريعة لتدخل عسكري”.

      المصدر: موقع العالم

