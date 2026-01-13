منخفض جوي شديد الفعالية يسيطر على لبنان.. كيف هو طقس الأيام المقبلة؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدًا غائمًا جزئيًا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف في درجات الحرارة على الساحل.

ومن المتوقع أن تهطل أمطار خفيفة متفرقة مع تساقط بعض الثلوج الخفيفة ابتداءً من ارتفاع 1200 متر، يتخللها انفراجات واسعة خلال النهار، مع بقاء الرياح ناشطة. كما حذّرت من تشكّل طبقات من الجليد على الطرق الجبلية والداخلية خلال الليل اعتبارًا من ارتفاع 1100 متر.

الحال العامة

يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط منخفض جوي عالي الفعالية مصدره شمال البحر الأسود، مصحوب بكتل هوائية شديدة البرودة تؤدي إلى انخفاض ملحوظ وحاد في درجات الحرارة، وأمطار غزيرة، وعواصف رعدية، ورياح شديدة، وتساقط للثلوج يلامس ارتفاع 900 متر في الداخل وعلى المرتفعات الشمالية. ويستمر تأثيره حتى صباح يوم الأربعاء حيث ينحسر تدريجيًا، مخلفًا موجة من الصقيع وتشكل الجليد على الطرق الداخلية والجبلية.

تحذير: من تشكّل السيول وانجراف التربة، ومن سلوك الطرق الجبلية فوق 1400 متر بسبب تراكم الثلوج، كما يُحذَّر من تطاير اللوحات الإعلانية ومعدات الطاقة الشمسية على الطرق نتيجة اشتداد سرعة الرياح، ومن ارتفاع موج البحر ليصل إلى حدود خمسة أمتار.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني في بيروت بين 12 و19 درجة، في طرابلس بين 9 و17 درجة، وفي زحلة بين 3 و13 درجة.

الطقس المتوقع في لبنان

الثلاثاء: غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض إضافي وملحوظ في درجات الحرارة. تهطل أمطار متفرقة وغزيرة يرافقها عواصف رعدية وتساقط حبات البرد أحيانًا، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1200 متر نهارًا وتتدنى تدريجيًا إلى 900 متر على المرتفعات الشمالية وفي الداخل.

تبقى الرياح ناشطة لتصل سرعتها إلى حدود 90 كلم/س، ويرتفع معها موج البحر إلى حدود خمسة أمتار، على أن تخف حدة الأمطار والثلوج ابتداءً من مساء اليوم.

الأربعاء: غائم جزئيًا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف في درجات الحرارة على الساحل. تهطل أمطار خفيفة متفرقة مع بعض الثلوج الخفيفة ابتداءً من ارتفاع 1200 متر، يتخللها انفراجات واسعة خلال النهار، وتبقى الرياح ناشطة، مع التحذير من تشكّل طبقات من الجليد على الطرق الجبلية والداخلية خلال الليل اعتبارًا من ارتفاع 1100 متر.

الخميس: غائم جزئيًا إلى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة التي تبقى دون معدلاتها الموسمية، ويبقى خطر تشكّل الجليد على الطرق الجبلية والداخلية خلال ساعات الصباح الأولى وفي الليل اعتبارًا من ارتفاع 1100 متر.

الجمعة: غائم جزئيًا إلى غائم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع في درجات الحرارة. تهطل أمطار متفرقة يرافقها برق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج ابتداءً من ارتفاع 1700 متر.

درجات الحرارة: على الساحل من 13 إلى 15 درجة، فوق الجبال من 1 إلى 4 درجات، وفي الداخل من 1 إلى 6 درجات.

الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين 20 و50 كلم/س، تشتد أحيانًا لتقارب 80 كلم/س شمال البلاد.

الانقشاع: سيّئ إجمالًا بسبب الضباب وغزارة المتساقطات.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و90 في المئة.

حال البحر: عاصف، حرارة سطح الماء 20 درجة.

الضغط الجوي: 760 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام