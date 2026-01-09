الصين: مطالب الولايات المتحدة بمشاركتنا في مفاوضات خفض الأسلحة النووية “منفصلة عن الواقع”

اعتبرت الصين أن المطالب الأمريكية بمشاركتها في مفاوضات خفض الأسلحة النووية غير معقولة ومنفصلة عن الواقع، مؤكدة أن قدراتها النووية وسياساتها في هذا المجال تختلف جذرياً عن تلك الخاصة بالولايات المتحدة وروسيا.

وقال المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، ليو بينغيو، في تصريحات لوكالة “تاس”، إن بكين اطّلعت على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي أعرب فيها عن اعتقاده بضرورة إشراك الصين، إلى جانب روسيا والولايات المتحدة، في أي اتفاقيات مستقبلية محتملة للحد من الأسلحة النووية.

وأضاف بينغيو أن “الولايات المتحدة، بوصفها الدولة التي تمتلك أكبر ترسانة نووية في العالم، ينبغي أن تفي بحسن نية بالتزاماتها المتعلقة بنزع السلاح النووي، وأن تعطي الأولوية لخفض كبير في ترسانتها النووية، بما يهيئ الظروف لتحقيق نزع السلاح النووي الكامل والشامل في نهاية المطاف”.

وأوضح أن “القوة النووية الصينية لا يمكن مقارنتها بأي حال من الأحوال بالقوة النووية الأمريكية، كما أن السياسات النووية والأوضاع الاستراتيجية للبلدين مختلفة تماماً”، مؤكداً أن “مطالبة الصين بالانضمام إلى مفاوضات نزع السلاح النووي بين الولايات المتحدة وروسيا أمر غير معقول وغير واقعي”.

وشدد المتحدث على أن الصين تلتزم بسياسة عدم البدء باستخدام الأسلحة النووية، وتعتمد استراتيجية نووية دفاعية بحتة، وتحافظ على قواتها النووية عند الحد الأدنى اللازم لضمان أمنها القومي، مؤكداً أن بكين “لا تدخل في سباق تسلح مع أي طرف”، وأن سياستها النووية تسهم في تعزيز السلام والاستقرار العالميين.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال في مقابلة مع صحيفة “نيويورك تايمز”، نُشرت في وقت سابق من 8 يناير، إنه غير قلق من اقتراب انتهاء معاهدة “ستارت الجديدة”، ملمحاً إلى إمكانية التوصل إلى “اتفاق أفضل”، ومشيراً إلى ضرورة إشراك الصين في أي اتفاق مستقبلي للحد من الأسلحة النووية.

المصدر: روسيا اليوم