عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة 09 كانون الثاني/ يناير 2026

العناوين

البناء:

ترامب يخسر بالنقاط بعد اختطاف مادورو: الكونغرس يشترط موافقته على الحرب

حكومة دمشق تقرّر الحسم في حلب… والسعودية تستكمل الحسم في اليمن نحو عدن

الحكومة تتريّث… عون وبري مع الجيش وسلام يلحقهما… الاحتواء بدل نزع السلاح

حكومة صنعاء للأمم المتحدة: كفوا عن المتاجرة بمعاناة شعبنا

موسكو تتهم واشنطن بتهديد الملاحة الدولية

الأخبار:

كيف يغذّي الذكاء الاصطناعي “أمراضنا” النفسية؟

الجيش يعلن إنجازه وينقذ البلاد من الفخّ الإسرائيلي: العمل شمالَ الليطاني على احتواء السلاح لا نزعه

العدوّ يهاجم الجيش وقائده… وعودة الترويج لضربة كبيرة

لم يعقد الـ«كابينيت» الأمني والسياسي “الإسرائيلي” جلسته الأسبوعية أمس والتي كان من المفترض أن يناقش فيها الملف اللبناني

اللجنة الفنية في الضمان: 9.8 مليارات دولار طارت من مدّخرات العمال

وزير الزراعة يزور سورية الأحد: مُنتجات لبنان تعاني على الحدود

إطلاق “دليل لدعم الأطفال بعد الأزمات والحروب”: بيئة المقاومة تتعافى… نفسيًا أيضًا

اللواء:

لبنان يُحرج إسرائيل: جنوب الليطاني تحت سيطرة الجيش.. و”الكابينت” يلغي جلسته

عون لمنع استخدام الأراضي اللبنانية لأعمال عدائية.. وسعيد أطلق الملاحقات لاسترداد أموال مصرف لبنان المنهوبة

دمشق لتحكيم الدستور مع الأكراد.. واشتباكات عنيفة في حلب

شركات النفط الأميركية تطالب بـ”ضمانات” قبل الاستثمار في فنزويلا

وزير خارجية مصر: لدينا خطوط حمر في السودان ونرفض انهيار الدولة

22 دولة إسلامية تجدد دعم الصومال وترفض الأجندات الانفصالية

الجمهورية:

السلاح بين النزع والاحتواء

الجيش حققنا أهداف المرحلة الأولى

اسمعونا من فضلكم

سنة أولى من عهد عون: هيبة الرئاسة وإنجازات وتحديات

لا فجوة بل دين دولة من أموال المودعين!

الديار:

“شراء للوقت” شمال الليطاني… وقلق من “لكن” نتانياهو!

هيكل يرفض المهل الزمنية… عون ــ بري: لحماية السلم الأهلي

حَراك ديبلوماسي سعودي ــ فرنسي… وإطلاق “يد” البيطار؟

لماذا الآن؟ قراءة في توقيت تفجير حلب سياسيًا وعسكريًا

النهار:

شمال الليطاني مؤجل… أي محاذير لتمدد 5 أيلول؟

رئيس الجمهورية أمام تحديات السنة الثانية

إيران تهتزّ ما بدأ كصدمة نقدية تحول موجة شعبية

كريم سعيد يطلق معركة استرداد أموال “المركزي” والمودعين

صورة مشبوهة بين استفزاز إيراني وتصعيد “إسرائيلي”… الدولة تتبنّى القرار العسكري وشمال الليطاني بعد شباط الشرق:

الجيش أنهى المرحلة الأولى من نزع السلاح وسينتقل إلى الثانية

وفاة هلي الرحباني نجل السيدة فيروز

مجلس الوزراء أشاد بجهود الجيش في تنفيذ خطة حصر السلاح

نداء الوطن:

رزق الله ينهي مهزلة عويدات: منع المحاكمة عن البيطار

جلسة اللاجدول زمني وبري يمرر “الجماعات المسلحة”

سنة على عهده لنا

“عقيدة دونرو”… حين تعود الواقعية إلى قيادة العالم

الاسرار

البناء:

خفايا:

-قال مصدر وزاري إن ما صدر عن الحكومة حول المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح بترك الأمر لما تقدمه قيادة الجيش في تقريرها الشهر المقبل أقرب إلى ربط نزاع من الحل فالذين يؤيدون البدء في منطقة شمال الليطاني بمعزل عن التزام الاحتلال بالانسحاب ووقف الاعتداءات اعتبروا الأمر مجرد تأجيل للخطوة، ومن يؤمنون بأولوية الانسحاب ووقف الاعتداءات على أي مرحلة ثانية في حصر السلاح يعتبرون التهرب من القرار علامة على مأزق لن يتمّ حله الشهر المقبل والمأزق أخلاقي وعملي، حيث لا حلّ بالتراضي مع المقاومة ومن يستطيع تحمل مسؤولية قتل المقاومين ورفض قتال الاحتلال وعمليًا مَن يضمن نجاح العملية وعدم تحولها إلى خراب وطني عام، خصوصًا أن كذبة ربط وقف خطر الحرب بنزع السلاح تكشفها أحوال سورية، حيث لا أفق لوقف الحرب رغم عدم وجود سلاح يجب نزعه، بل أرض يجب التخلي عنها وسماء تجب إباحتها للاحتلال. ويختم المصدر الوزاري أن رئيس الجمهورية وقيادة الجيش يسعيان للتوفيق بين التيارين عبر مقترح التأجيل.

كواليس:

-رأت مصادر حكومية في أميركا الجنوبية بقرار الكونغرس إلزام الرئيس دونالد ترامب بالحصول على إجازة الكونغرس في أي عمل حربي يستهدف فنزويلا من جهة، وباستضافة ترامب للرئيس الكولومبي من جهة ثانية، ونتائج التصويت بـ 70% ضدّ سلوك ترامب “الأرعن” في فنزويلا في استطلاع شبكة سي إن إن من جهة ثالثة تأكيدات على فشل الخطوة التي أرادها ترامب للبدء بوضع اليد على فنزويلا من وراء ظهر الكونغرس وردع قادة أميركا الجنوبية، وفي طليعتهم رئيس كولومبيا، وكسب تأييد الشارع الأميركي عبر شراء إعجابه بقدرة القوات الأميركية على تنفيذ عمليات شديدة الإتقان، فجاءت النتائج في كلّ المجالات عكسية، بينما إدارة اقتصاد بلد منهار مثل فنزويلا عبء وليس غنيمة فيما يبدو أن الاستثمار الصيني المتغلغل في عمق فنزويلا وبنيتها التحتية النفطية يصبح حاجة لجعل إدارة الاقتصاد الفنزويلي عملية مربحة.

اللواء:

همس:

-لم يُحسم النقاش داخل حزب بارز في ما خصّ آلية التحالف الانتخابي مع تيار تعرَّضت العلاقة معه لنفور، لكن المصادر المطلعة تتحدث عن صيغة تجمع بين التعاون والتحالف!

غمز:

-تضمَّن الخطاب الرئاسي، على تنوعه تفاهمًا على عدم السماح باستخدام الحدود الجنوبية بتنفيذ أية أجندة من أي جهة كانت.

لغز:

-يتولى جهاز أمني تحقيقات في عدد من الملفات في بعض الوزارات والإدارات، ظن لوقت أنها أصبحت من الماضي!

الجمهورية:

ما زال استحقاق كبير في دائرة التكهنات على رغم من اقتراب موعده، وعلى رغم من تحرّك الأحزاب والقوى السياسية الخجولة على الأرض حياله.

ينوي حزب مسيحيى يتحضّر لطرح مرشحين جدد إضافيّين، استبعاد أحد أبرز نوابه من ترشيحات الانتخابات النيابية المقبلة، لأنّه تورّط بفضيحة كبرى، وذلك على وقع ضغط داخلي من زملاء له وكوادر حزبية.

أخذت أوساط، تلاحق فضيحة ذاع صيتها في الأيام الأخيرة على مرجعيات روحية وزمنية، سكوتها عن هذه الفضيحة، لما أظهرته من هشاشة واستهتار في الحياة السياسية.

النهار:

لوحظ أن أكثرية السياسيين والوزراء والنواب، قضت فترة الأعياد في لبنان إمّا استعدادًا للانتخابات المقبلة، والبعض خوفًا من أي عمل عسكري “إسرائيلي”، ولجأ معظمهم إلى منتجعات جبلية.

علّقت شخصية سياسية على انسحاب النائب وليد البعريني من تكتل “الاعتدال الوطني” بالقول ممازحة “سينضم إلى حلف الناتو”.

قال قاض كبير إنّ السير بالتحقيقات مع الشيخ خلدون عريمط والمدعو “أبو عمر” (الأمير الوهمي) لن تتم لفلفتها وستتم متابعتها إلى النهاية. ولم يتم تلقّي إشارات محليّة أو خارجية تدعو إلى طيّ الملف.

تقوم ماكينة نائب في دائرة بيروت الثانية بكلّ الاستعدادات المطلوبة للانتخابات على قاعدة أنّها “ستحصل غدًا” والبدء في وضع أسس خريطة تحالفاته.

يكثر رجل دين من تحركاته وكتاباته على مواقع التواصل الاجتماعي لإظهار”مظلومية” ابنه الموقوف في عملية تزوير العلامات في امتحانات كلية الحقوق – الفرع الأول في الجامعة اللبنانية.

يُشيد متابعون بالخطة التي وضعتها مصلحة سكك الحديد والنقل للنهوض بهذا القطاع.

يقول مسؤول حزبي إنّ حزبه استفاد من فضيحة “أبو عمر” لأنها عرّت كلّ المنافسين له ومنتقديه بعدما تبيّن أنّهم وقعوا في فخه وروجوا له، “وانكشفت ضحالتهم”.

نداء الوطن:

يتوقع أن تدخل السفارة البابوية على خط الأزمة بين أهالي الديمان والبطريركية المارونية وتحسم ملف أراضي الديمان، حيث هناك رفض فاتيكاني لإخراج الأهالي من أرضهم من أجل تأجيرها وتشريد مئات العائلات المارونية التي تقطن الأرض منذ مئات السنين.

التحالف بين ثنائي “أمل” و”حزب اللّه” من جهة و”التيار الوطني الحر” من جهة أخرى بات محسومًا ولكن على القطعة. فيما تبقى العقدة أمام تحويله إلى تحالف شامل مرتبطة بوعد سابق قدّمه “الثنائي” للنائب آلان عون بالتحالف معه، وهو ما يرفضه بشدّة رئيس “التيار”.

وفق مصادر موثوقة، فإن حركة حماس تواصل تنسيقها مع حزب اللّه والحرس الثوري الإيراني متمسّكة بسلاحها ورافضة تسليمه. وتعتبر الحركة نفسها القوّة المسيطرة داخل المخيّمات الفلسطينية في لبنان، بعد أن فقدت فتح نفوذها جزئيًا إثر تسليم أسلحتها. وتسعى حماس لاستثمار النفوذ لتنفيذ أجندة إيرانية داخل المخيّمات.

