موسكو: أي وجود غربي في أوكرانيا «هدف مشروع» لقواتنا

جدّدت روسيا تحذيراتها من مغبّة نشر قوات غربية في أوكرانيا، مؤكدة أن أي وجود عسكري أوروبي في البلاد بعد الحرب، سيكون هدفاً مشروعاً لقواتها المسلحة.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في بيان الخميس، إن «كل هذه الوحدات والمنشآت ستُعتبَر أهدافاً عسكرية مشروعة للقوات المسلحة الروسية»، مشيرة إلى أن «هذه التحذيرات تكررت مرات عدّة على أعلى المستويات، ولا تزال قائمة».

وكانت تصريحات زاخاروفا تعليقاً على تقارير أوروبية تحدّثت عن نية عدد من دول الاتحاد نشر آلاف الجنود في أوكرانيا بعد انتهاء الحرب الجارية.

وكانت قد وقعت فرنسا وبريطانيا إعلان نوايا لنشر جنودهما في أوكرانيا، إذا توصلت إلى اتفاق سلام مع روسيا، وفق ما صرح به رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر.

وقال إنه بعد محادثات مع حلفاء أوكرانيا في باريس، تقرر أن «تنشئ بريطانيا وفرنسا مراكز عسكرية عبر أوكرانيا»، لردع أي اجتياح روسي مستقبلاً.

المصدر: موقع الأخبار