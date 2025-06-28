السبت   
   28 06 2025   
   2 محرم 1447   
   بيروت 17:52
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    لبنان

    دائرة أمن عام بيروت تبدأ باستقبال المعاملات في مركزها الجديد بالكرنتينا

      أعلن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام اللبناني في بيان له السبت ان دائرة امن عام بيروت ستبدأ باستقبال المعاملات والمراجعات في مركزها الجديد في منطقة الكرنتينا اعتبارت من الاثنين المقبل.

      وقال البيان “عطفاً على بيانها السابق بتاريخ ١٧/٠٦/٢٠٢٥ ، تذكّر المديرية العامة للأمن العام المواطنين والمقيمين في لبنان، ان دائرة امن عام بيروت ستبدأ باستقبال المعاملات والمراجعات في مركزها الجديد في منطقة الكرنتينا – الطريق العام – قبل فوج إطفاء بيروت، اعتبارا من صباح الاثنين الموافق في ٣٠ حزيران الجاري”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام