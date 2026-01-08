عراقجي يزور اليوم لبنان في ظلّ تطوّرات أمنية وسياسية حسّاسة

يزور اليوم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لبنان في زيارة رسمية تستمر يومين، يجري خلالها سلسلة لقاءات سياسية ودبلوماسية ودينية مع عدد من كبار المسؤولين اللبنانيين، في وقت تشهد فيه الساحة اللبنانية تطوّرات أمنية وسياسية بالغة الحساسية.

وبحسب برنامج الزيارة، يلتقي عراقجي اليوم نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، ثم وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني عامر البساط.

ويواصل وزير الخارجية الإيراني، يوم الجمعة، لقاءاته الرسمية بلقاء نظيره اللبناني يوسف رجي، ثم رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون، ومفتي الجمهورية عبداللطيف دريان، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام.

كما يشارك عراقجي في ندوة حوارية تتخلّلها مراسم توقيع كتابه المعنون «قوّة التفاوض»، الذي يستعرض فيه تجربته الدبلوماسية ورؤيته لإدارة المفاوضات السياسية المعقّدة في ظلّ الضغوط الدولية والعقوبات.

وتأتي الزيارة بعد سجال سياسي وإعلامي سابق بين عراقجي ووزير الخارجية اللبناني، على خلفية مواقف متبادلة تتعلّق بالعلاقات الثنائية وبعض الملفات الإقليمية، ما أضفى على الزيارة بعداً سياسياً إضافياً. كما تأتي بينما يواصل لبنان حظر الرحلات الجوية بين بيروت وطهران، وهو قرار أرجعته مصادر رسمية إلى ضغوط أميركية وإسرائيلية.

وفي السياق نفسه، تتزامن زيارة عراقجي مع اجتماع للحكومة اللبنانية تناقش فيه انتهاء المرحلة الأولى من خطة الجيش اللبناني لنزع سلاح المقاومة من جنوب نهر الليطاني، والانتقال إلى المرحلة الثانية شمال النهر. وتؤيّد طهران موقف حزب الله الرافض لتسليم سلاح المقاومة خارج إطار القرار الدولي 1701.

وتأتي هذه التطوّرات في ظلّ استمرار إسرائيل في إطلاق تهديدات بشنّ عملية عسكرية ضد لبنان، وسط تقارير عن حصولها على ضوء أخضر من الولايات المتحدة الأميركية لتنفيذها في وقت قريب، ما يرفع منسوب القلق من احتمال توسّع المواجهة على الجبهة اللبنانية.

المصدر: وكالة يونيوز