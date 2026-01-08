الخارجية الإيرانية: الهجوم الأميركي على فنزويلا انتهاك صريح لميثاق الأمم المتحدة

أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية “إسماعيل بقائي” إلى تصريحات أدلى بها رئيس شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة خلال جلسة مجلس الأمن المنعقدة في 5 كانون الثاني/يناير 2026، انتقد فيها الهجوم الأميركي على فنزويلا واعتبره مخالفًا لميثاق الأمم المتحدة.

وقال بقائي، في تدوينة على منصة “إكس”، إن المسؤول الأممي أكد أن “العمل الأميركي ضد فنزويلا يتعارض مع نص وروح ميثاق الأمم المتحدة”، مشددًا على أن “جوهر القضية لا يتعلق بطبيعة الحكومة الفنزويلية، بل بحق أي دولة في فرض مصير سياسي على دولة أخرى بالقوة أو الإكراه أو الخنق الاقتصادي، في مخالفة واضحة للمادة الثانية، الفقرة الرابعة، من الميثاق”.

وأضاف بقائي أن “السياسة الخارجية الأميركية، منذ عام 1947، اعتمدت استخدام القوة والتدخلات السرية والضغوط الاقتصادية لتغيير حكومات دول أخرى، وهي ممارسات غير قانونية أسهمت في نزاعات دامية وعدم استقرار ومعاناة إنسانية واسعة”.

وختم بالقول إن دور مجلس الأمن لا يتمثل في الحكم على الحكومات، بل في حماية القانون الدولي وصون ميثاق الأمم المتحدة، محذرًا من أن السلام العالمي مرهون ببقاء الميثاق وثيقة حيّة وفاعلة، لا مجرد نص مُهمَل.

المصدر: وكالة إرنا