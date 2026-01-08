الخميس   
    مستشار الأمن العراقي يؤكد مع الملحق العسكري الإيراني تعزيز التعاون الأمني وحماية الحدود

      أكد مستشار الأمن الوطني العراقي “قاسم الأعرجي”، خلال لقائه الملحق العسكري في السفارة الإيرانية ببغداد “مجيد قلي بور”، أهمية استمرار التعاون الأمني بين العراق وإيران بما يخدم أمن واستقرار البلدين والمنطقة.

      تبادل الجانبان وجهات النظر وبحثا آليات تعزيز التنسيق في مراقبة الحدود، ومنع التهريب، والحفاظ على الاستقرار الإقليمي.

      ويأتي اللقاء بعد أيام من تسليم السفير الإيراني في بغداد محمد كاظم آل صادق رسالة خطية من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى نظيره العراقي فؤاد حسين، في إطار تعزيز التواصل بين البلدين.

      المصدر: وكالة إرنا

