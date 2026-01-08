تصعيد صهيوني في الضفة والقدس المحتلّتين… إصابة فتى واعتقالات وإخطارات هدم

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، اقتحاماتها الواسعة في مدن وبلدات الضفة الغربية والقدس المحتلة، ما أسفر عن إصابة فتى بالرصاص في نابلس، وتنفيذ اعتقالات وإخطارات هدم طالت منازل ومنشآت، إضافة إلى استهداف مباشر لقطاع التعليم في القدس.

في نابلس، أصيب فتى فلسطيني (17 عامًا) برصاص حي في البطن خلال اقتحام بلدة بيتا جنوب المدينة، تزامنًا مع اقتحام بلدة أودلا المجاورة، وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز والصوت.

وفي بيت لحم، أخطرت سلطات الاحتلال بهدم منزل من طابقين في بلدة الخضر بذريعة البناء دون ترخيص، فيما اعتقلت قوات الاحتلال في قلقيلية الشاب ثائر أبو خضر بعد اقتحام المدينة من مدخلها الشمالي.

وجنوب الخليل، احتجزت قوات الاحتلال عددًا من المواطنين والمزارعين في منطقة واد النار ببلدة الظاهرية، ونكّلت بهم لساعات، قبل مصادرة شاحنة وحفار خلال عملهم في تأهيل ينابيع مياه.

وفي القدس المحتلة، أمهلت بلدية الاحتلال إدارة مدرسة ورياض الأقصى – فرع “المئذنة الحمراء” أسبوعًا لهدم جزء من مبناها في البلدة القديمة، مهددة بتنفيذ الهدم قسرًا في حال عدم الالتزام.

وتأتي هذه الاعتداءات في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي في الضفة والقدس، حيث أدت العمليات العسكرية واعتداءات المستوطنين إلى استشهاد 1105 فلسطينيين، وإصابة نحو 11 ألفًا، واعتقال أكثر من 21 ألفًا، وفق معطيات رسمية.

المصدر: موقع المنار + الصحافة الفلسطينية