الأربعاء   
   07 01 2026   
   17 رجب 1447   
   بيروت 20:55
    تقارير مصورة

    الاعتداءات الإسرائيلية تواكب الاجتماع السادس عشر للميكانيزم عشية جلسة حكومية حول حصرية السلاح

    متابعة آخر التطورات عشية الجلسة الحكومية مع مراسلتنا منى طحيني

    المصدر: موقع المنار

    النائب فضل الله يصف الوزير رجي بـ “الميليشياوي” وخريج مدرسة اختصاصها قتل الجيش

    مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية لقناة المنار الأربعاء 7\1\2026

    تقرير مصور | اعتصام لمزارعي البطاطا في عكار

