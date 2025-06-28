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موجة حر شديدة تضرب جنوب أوروبا ومخاوف من اندلاع حرائق

تتواصل موجة الحر الشديد، اليوم السبت، في جنوب أوروبا، ولا سيما في فرنسا، مع مخاطر متزايدة لاندلاع حرائق، تمتد كذلك إلى إيطاليا وإسبانيا والبرتغال.

في فرنسا، من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة يومي الأحد والاثنين 35 درجة مئوية على الأقل في ثلثي البلاد، ما يمهّد لأمسيات “غير مريحة على الإطلاق”، إذ من غير المحتمل أن تنخفض درجات الحرارة إلى أقل من 20 درجة، وفقاً للخبير في وكالة الأرصاد الجوية الفرنسية، تريستان أم.

وتطال هذه الظاهرة جنوب البلاد يوم السبت لليوم الثاني على التوالي، على أن تمتد شمالاً، ما يهدّد بزيادة مخاطر اندلاع الحرائق. ومن المتوقع أن تستمر حتى يوم الثلاثاء على الأقل.

وتتوقع وكالة الأرصاد الجوية الفرنسية أن تراوح درجات الحرارة بين 34 و38 درجة مئوية بعد ظهر السبت في المناطق التي أعلن فيها عن حالة الإنذار البرتقالي، وأن “تناهز 40 درجة مئوية بالقرب من البحر الأبيض المتوسط”.

ويُعزى هذا الارتفاع الجديد في درجات الحرارة في فرنسا إلى وجود “قبة حرارية”؛ وهو إعصار مضاد عنيف يشكل غطاءً يحجب الهواء في الطبقات السفلى، مما يمنع تشكل الاضطرابات ويسهم في تسخينه تدريجياً.

في مرسيليا (جنوب)، أمرت السلطات في ثاني أكبر مدينة فرنسية بجعل حمامات السباحة العامة مجانية لمساعدة السكان على تحمل الحر، كما نشرت خريطة للأماكن العامة المكيفة.

وفي نيس (جنوب)، أكدت البلدية تسليم نحو 250 مروحة محمولة “خلال الأسبوعين الماضيين” إلى المدارس، وتم تنظيم توزيع المراوح على كبار السن المعزولين.

في إيطاليا، وُضعت 17 مدينة في حالة تأهب قصوى (المستوى الثالث) يوم السبت، في شمال البلاد مثل ميلانو وبولونيا وتورينو، وفي الجنوب خصوصاً نابولي وباليرمو، مع توقع بلوغ درجات الحرارة القصوى 39 درجة مئوية.

ومن المتوقع أن تشتد موجة الحر يوم الأحد، مع إعلان 21 مدينة في حالة تأهب قصوى. وأمرت بعض المناطق، مثل ليغوريا وصقلية، بحظر العمل في الهواء الطلق خلال ساعات الذروة، وتسعى النقابات إلى توسيع نطاق القرار ليشمل مناطق أخرى.

وأفادت وكالة أنسا بأن ارتفاع درجات الحرارة تسبب في زيادة عدد مكالمات الطوارئ خلال الأسبوع الماضي.

في روما، بلغت الحرارة بالفعل 30 درجة مئوية عند الساعة العاشرة صباحاً (08:00 بتوقيت غرينتش)، ومن المتوقع أن تصل إلى 37 درجة.

يوم السبت، حاول العديد من السياح في المدينة حماية أنفسهم من الحرارة بارتداء القبعات واستخدام كريمات الوقاية من الشمس.

في إسبانيا، سادت حالة تأهب برتقالية يوم السبت في عدة مناطق بسبب ارتفاع درجات الحرارة التي وصلت إلى 42 درجة مئوية في بعض المناطق، وفقاً لوكالة الأرصاد الجوية الإسبانية.

ومن المتوقع أن يتفاقم الوضع يوم الأحد، مع توقعات ليوم الاثنين بأن تتجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية في جنوب غرب البلاد وبعض المناطق في الشمال الشرقي.

وأشارت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية إلى أنه “من المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة 42 درجة مئوية في وادي تاغوس ووادي غوادالكيفير، بالإضافة إلى منطقة إيبرو”.

وساهم ارتفاع درجات الحرارة في تجاوز مياه البحر في شبه الجزيرة وجزر البليار 26 درجة مئوية، وهو أمر غير مألوف لهذا الوقت من السنة، وعادة ما يحدث في منتصف أغسطس/آب، بحسب الوكالة الإسبانية.

في البرتغال، يُرتقب أن تشهد ثلثا مناطق البلاد ارتفاعاً شديداً في درجات الحرارة مع خطر اندلاع حرائق غابات يوم الأحد، مع توقع تسجيل 42 درجة مئوية في العاصمة لشبونة.

المصدر: أ.ف.ب.