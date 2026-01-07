إلغاء نحو 140 رحلة جوية في باريس بسبب الثلوج

أُلغيت حوالى 140 رحلة جوية صباح اليوم في مطارات باريس بسبب تساقط الثلوج، شملت نحو 100 رحلة في مطار رواسي شارل ديغول و40 رحلة في مطار أورلي، وفق ما أفاد وزير المواصلات الفرنسي فيليب تابارو لقناة “سي نيوز”.

وأوضح تابارو أن إلغاء الرحلات كان متوقعاً منذ اليوم السابق، معرباً عن أمله في أن “يعود الوضع إلى طبيعته بعد ظهر اليوم”، وداعياً السكان إلى توخي الحذر في جميع أنحاء البلاد.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية إن الثلوج والجليد تؤثر على شمال وغرب فرنسا، في ظاهرة “نادرة الحدوث في ظل الظروف المناخية الحالية”، مشيرة إلى أن الثلوج تراكمت بمعدل ثلاثة إلى سبعة سنتيمترات، وأن موجة البرد شديدة بشكل غير معتاد لهذا الموسم.

وأدى الطقس إلى توقف الحافلات العامة في باريس وضواحيها، بينما استمرت غالبية أنظمة المترو والسكك الحديدية في العمل. وأفادت الهيئة أن 38 من أصل 96 مقاطعة في فرنسا كانت في حالة تأهب قصوى بسبب تساقط الثلوج الكثيفة وتكوّن الجليد.

وطلبت السلطات من سكان منطقة باريس تجنّب السفر غير الضروري والعمل من المنزل قدر الإمكان. وذكرت وكالة “فرانس برس” أن ستة أشخاص لقوا حتفهم في حوادث مرتبطة بالطقس في فرنسا خلال موجة البرد القارس التي تشهدها أوروبا هذا الشتاء.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام