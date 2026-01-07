الصين تمنع وزيرين تايوانيين من دخول أراضيها بسبب “أنشطة انفصالية”

أعلنت الصين اليوم الأربعاء منع وزيرين تايوانيين من دخول أراضيها بسبب ما وصفته بأنشطة انفصالية، في خطوة أثارت غضب تايبه التي أكدت أنها لن ترضخ “للتهديدات والترهيب”.

ووصف مكتب شؤون تايوان التابع لمجلس الدولة الصيني وزير الداخلية التايواني ليو شيه فانغ ووزير التعليم تشنغ يينغ ياو بأنهما من “الانفصاليين المتشددين المؤيدين لاستقلال تايوان”، وأعلن منعهما وأقاربهما من دخول الصين، بما في ذلك هونج كونج وماكاو.

وتؤكد الصين أن تايوان إقليم تابع لها ولم تستبعد استخدام القوة للسيطرة على الجزيرة، بينما ترى تايوان، التي تديرها حكومة ديمقراطية، أن شعبها وحده هو من يقرر مستقبل الجزيرة.

ورد مجلس شؤون البر الرئيسي في تايوان بإصدار احتجاج شديد اللهجة، مؤكداً أن هذه الخطوة تقوض العلاقات عبر المضيق وتثير غضب الشعب، وأضاف أن “التهديدات والترهيب لن تزعزع أبداً إصرار الشعب التايواني على التمسك بالديمقراطية والحرية”.

وفي بكين، أعلن تشن بين هوا، المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان، أن الصين أدرجت حتى الآن 14 شخصاً على قائمة “الانفصاليين”، وذلك بعد أسبوع من قيام الجيش الصيني بأكبر مناوراته العسكرية حول الجزيرة.

المصدر: رويترز