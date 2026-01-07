اللواء حاتمي: تصعيد خطاب الأعداء تهديد لإيران وجاهزية قواتنا أعلى من أي وقت مضى

أكد قائد الجيش الإيراني، اللواء أمير حاتمي، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر تصعيد خطاب الأعداء ضد الشعب الإيراني تهديدًا مباشرًا، ولن تسكت عن استمراره.

وقال اللواء حاتمي إن الاحتجاجات تُعد أمرًا طبيعيًا في أي بلد، إلا أن غير المألوف وغير المعتاد هو تحوّل الاحتجاج إلى أعمال شغب في وقت قصير جدًا.

وأضاف أن الاحتجاجات النقابية للشعب الإيراني لا علاقة لها برئيس الولايات المتحدة ورئيس وزراء الكيان الصهيوني، واصفًا سلوك الشعب الإيراني خلال هذه الأحداث بأنه كان “بصيص أمل”، حيث تصرّف بوعي ويقظة شديدين.

وأكد قائد الجيش الإيراني: “أستطيع أن أقول بثقة إن جاهزية القوات المسلحة اليوم، مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب، أعلى بكثير، وإذا ارتكب العدو أي خطأ فسيتلقى ردًا حاسمًا، وسنقطع يد أي معتدٍ”.

وشدد اللواء أمير حاتمي مجددًا على أن إيران الإسلامية تعتبر تصعيد خطاب الأعداء ضد الشعب الإيراني تهديدًا، ولن تسكت عن استمراره.

المصدر: وكالة مهر