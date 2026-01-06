تقرير مصور | الاعلان عن آلية تنسيق مشتركة بين الكيان الاسرائيلي وسوريا

في بيان مشترك صدر اليوم، أكدت كل من الكيان الإسرائيلي وسوريا التزامهما بالسعي نحو التوصل إلى ترتيبات دائمة للأمن والاستقرار بين الطرفين، برعاية الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار البيان إلى أن الطرفين قررا إنشاء آلية تنسيق مشتركة تهدف إلى تبادل المعلومات الاستخباراتية وخفض التصعيد ومعالجة أي خلافات قد تنشأ، مع إشراف أميركي كامل.

وتشمل آلية التنسيق تشكيل خلية مشتركة مخصصة لاحتواء أي تصعيد، بالإضافة إلى المشاركة الدبلوماسية واستكشاف الفرص التجارية المحتملة بين الطرفين.

وأوضح البيان أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز التعاون الأمني والدبلوماسي والاقتصادي بين الكيان الإسرائيلي وسوريا، بما يساهم في بناء بيئة مستقرة وآمنة في المنطقة.

ويأتي هذا، بعدما أكدت الأوساط الصهيونيةُ استمرارَ حالةِ الجمودِ على مسارِ المفاوضاتِ مع دمشق وذلك بسببِ تمسكِ الجانبِ السوري بانسحابِ قواتِ الاحتلال من جنوبِ سوريا واصرارِ تل ابيب على الاحتفاظِ ببعضِ المناطقِ في اطارِ امتيازاتٍ امنيةٍ يريدُها الاحتلال.

تقرير حسن حجازي

المصدر: موقع المنار