النائب قبلان: الهمجية الإسرائيلية لن تثني شعبنا عن الدفاع عن حقه

تفقّد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قبلان قبلان الأحياء التي استهدفها العدو الإسرائيلي مساء الاثنين في بلدتي المنارة وعين التينة في البقاع الغربي.

واستهلّ قبلان جولته بزيارة مركز بلدية المنارة، قبل أن ينتقل إلى موقع الغارة المعادية، ويعاين عن كثب الأضرار الكبيرة التي خلّفها الاعتداء، والتي طالت منازل المواطنين ومؤسساتهم، إضافة إلى البنى التحتية.

وبالمناسبة، قال قبلان إن “الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة تعبّر عن نهج عدواني متواصل”، وأكد أن “أهل هذه الأرض مستمرون في مسيرتهم، رغم تقديمهم الشهداء وتدمير منازلهم، لأنهم يؤمنون بقضيتهم وبدينهم، وبأنهم على حق، ويواصلون الدفاع عن الأرض ونصرة القضايا الإنسانية وقضايا الدين”.

وشدّد قبلان على أن “هذا الشعب، الذي يقدّم أبناءه شهداء وتُدمّر منازله وأملاكه، لا يتراجع بل يتابع المسيرة، لأنه وضع ثقته بالله وحده، في ظل غياب أي رادع دولي أو مؤسساتي”، معتبرًا أن “الحديث اليوم عن مجتمع دولي أو أمم متحدة أو مواثيق وقيم دولية بات بلا جدوى أمام عدو متوحّش يمارس القتل والتدمير في فلسطين ولبنان وسوريا وسائر المنطقة من دون محاسبة”.

بعدها، انتقل قبلان إلى عين التينة، حيث اطّلع على حجم الأضرار التي خلّفتها الغارات الإسرائيلية، والتي أدّت إلى تدمير مبنى مؤلّف من ثلاث طبقات، إضافة إلى استهداف منزل آخر. وأكد قبلان أن “هذه الزيارة تأتي للوقوف إلى جانب الأهالي في محنتهم، واستمداد العزم منهم”، لافتًا إلى أن “الهمجية الإسرائيلية المستمرة والعدوان المتكرر على القرى والبلدات في الجنوب والبقاع وسائر المناطق، لن تثني أبناء هذه الأرض عن التمسّك بقضيتهم والدفاع عن حقهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام