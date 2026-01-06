الثلاثاء   
   06 01 2026   
   16 رجب 1447   
   بيروت 19:48
    لبنان

    توضيح من الجيش اللبناني..

      أصدرت قيادة الجيش اللبناني، في بيان لها الثلاثاء، بيانًا توضيحيًا حول ما يتداوله بعض وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية عن أحد المجمعات في منطقة الهرمل.

      وقال البيان “تداول بعض وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية معلومات حول إيواء مطلوبين ووجود أسلحة داخل أحد المجمعات في منطقة الهرمل”. وتابع: “توضح قيادة الجيش أن الوحدات العسكرية تقوم بعمليات الدهم للمجمعات والمخيمات بشكل دوري وضمن إطار التدابير الأمنية، وملاحقة مرتكبي الجرائم والمخلّين بالأمن، والأشخاص الذين يدخلون الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية”.

      وأضاف البيان “مع الإشارة إلى أنّ عملية الدهم المنفّذة بتاريخ 6/1/2026 في منطقة الهرمل لم تسفر عن موقوفين أو مضبوطات”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

