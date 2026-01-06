بلدية مدينة النبطية ترعى وتحتضن مبادرة مجموعة “أبناء البلد” للحفاظ على التراث العمراني لحيّ السراي

برعاية بلدية مدينة النبطية، احتضنت مبادرة مجموعة “أبناء البلد” الهادفة إلى الاستفادة من الطاقات العلمية والإبداعية لمهندسي المدينة والجوار، من أجل إعداد توصيات تُعنى بالحفاظ على الوجه التراثي لبيوت حيّ السراي.

حضر اللقاء عن بلدية المدينة المهندسان خضر قديح ومحمد كحيل، والدكتور محمد فران، إضافة إلى رئيس دائرة التنظيم المدني في محافظة النبطية المهندس ياسر جابر و ممثلة نقابة المهندسين المهندسة مها صفا ، كما شارك عن مجموعة “أبناء البلد” الفنان حيدر بدرالدين، والمؤرخ علي مزرعاني، والأستاذة عليا بدرالدين، إلى جانب عدد من السادة المهندسين و هم نبيل مكي، د. يوسف حمزة، شوقي حرب، محمد حرب، عياد راضي، محمود ضحوي، تالا درويش، نزهة حشوش، حسن الحاج حسين، حسن حسني حمزة ، نور قبيسي.

في مستهل اللقاء، قدّم المهندس محمد كحيل، عضو المجلس البلدي، عرضًا للدراسة التي أعدّتها جمعية «بلادي»، والتي شملت جزءًا كبيرًا من بيوت حيّ السراي، وهدفت إلى توثيق البيوت التراثية والأثرية فيه. وقد أظهرت الدراسة أن قسمًا واسعًا من الحي يندرج ضمن هذا التصنيف، إضافة إلى توثيق وتصنيف 148 منزلًا تراثيًا وأثريًا في مدينة النبطية. كما أُشير إلى أن مدخل حيّ السراي مُصنَّف ضمن المباني التراثية في المدينة.

وتناول العرض الخرائط التنظيمية القديمة الموضوعة منذ ما يقارب خمسين عامًا، والتي تتعارض في بعض جوانبها مع فكرة الحفاظ على الخصائص التراثية للحي، ولا سيما الزواريب والعناصر العمرانية التقليدية. وقد ناقش المجتمعون عددًا من القضايا المرتبطة بالموضوع، أبرزها أهمية اختيار مواد الترميم بما ينسجم مع الطابع التراثي الأصيل للحي.

وشدّد الحاضرون على أن هذه الجلسة تُشكّل نقطة انطلاق لسلسلة من فاعليات خطة العمل، حيث تقرّر أن تكون البداية بزيارة ميدانية لحيّ السراي يوم الأربعاء المقبل لمعاينته على أرض الواقع، تليها لقاءات متخصصة يقدّم خلالها المهندسون المشاركون أفكارهم ومقترحاتهم للنقاش، تمهيدًا للتوصل إلى توصيات تُرفع إلى بلدية المدينة، بما يهدف إلى الحفاظ على الهوية التراثية لحيّ السراي وصون معالمه العمرانية.

المصدر: جمعية العمل البلدي