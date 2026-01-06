اشتباكات بين «قسد» و«الجيش الوطني» في ريف حلب

دارت اشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والفصائل الموالية لتركيا، المنضوية في صفوف «الجيش الوطني»، بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، على محور «سد تشرين» في ريف حلب الشرقي، وسط معلومات عن وقوع إصابات بين الطرفين، وفقاً لما نقله «المرصد السوري لحقوق الإنسان».

وسبق أن رصد المرصد في 30 كانون الأول الماضي، اندلاع اشتباك بين «قسد» والفصائل الموالية لتركيا على المحور ذاته، تخلّلها قصف مدفعي من قبل القوات الحكومية واستخدام الطائرات المسيّرة الانتحارية.

لاحقاً، قامت القوات الحكومية بإغلاق معبر دير حافر بريف حلب الشرقي بشكل كامل، عبر رفع سواتر ترابية ضخمة وقطع الطرق الرئيسية الواصلة بين مناطق سيطرتها ومناطق نفوذ «قسد».

ويتزامن إغلاق المعبر مع استنفار عسكري واسع وتحليق لطيران الاستطلاع في الأجواء، مما أدى إلى توقف تام لحركة المرور وشلل في نقل البضائع والمحروقات.

المصدر: موقع جريدة الأخبار