تظاهرات في الأرجنتين وتونس ضد العدوان على فنزويلا

شهدت العاصمة الأرجنتينية بوينس شهدت تظاهرات حاشدة رفضاً للسياسات الأميركية والتدخل العسكري في فنزويلا. وسار مئات المحتجين باتجاه السفارة الأميركية رافعين شعارات مناوئة لإدارة ترامب ومطالبين بوقف التدخل في شؤون فنزويلا.

وأحرق بعض المشاركين العلم الأميركي وصورة الرئيس ترامب، وسط هتافات منددة بالهيمنة الأميركية وانتهاك سيادة الدول، في وقت ردّد آخرون شعارات داعمة للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وفي تونس، تظاهرَ عددٌ من التونسيين أمامَ سفارةِ أميركا في العاصمة تونس رفضاً للعدوانِ الأمريكي على فنزولا واختطافِ رئيسِها.

التظاهرةُ التي دعت إليها تنسيقيةُ العملِ المشترك، رفعَ خلالَها المتظاهرون شعاراتٍ وصورَ قادةِ الثورةِ البوليفارية وأعلامَ فنزويلا، وردّدوا شعاراتٍ تنددُ بالتدخلِ الاميركي بسياساتِ الدولِ وهيمنتِها على دولٍ ذاتِ سيادةٍ مستقلة.

وقد أكد المتظاهرون أن ما تتعرضُ له فنزويلا هو بسببِ مواقفِها الداعمةِ للمقاومةِ في فلسطينَ ولبنانَ وإيران. مشددينَ على ضرورةِ وعيِ الشعوبِ بخطورةِ السياساتِ الأميركية.

المصدر: موقع المنار