الثلاثاء   
   06 01 2026   
   16 رجب 1447   
   بيروت 12:36
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    دولي

    تظاهرات في الأرجنتين وتونس ضد العدوان على فنزويلا

      شهدت العاصمة الأرجنتينية بوينس شهدت تظاهرات حاشدة رفضاً للسياسات الأميركية والتدخل العسكري في فنزويلا. وسار مئات المحتجين باتجاه السفارة الأميركية رافعين شعارات مناوئة لإدارة ترامب ومطالبين بوقف التدخل في شؤون فنزويلا.

      وأحرق بعض المشاركين العلم الأميركي وصورة الرئيس ترامب، وسط هتافات منددة بالهيمنة الأميركية وانتهاك سيادة الدول، في وقت ردّد آخرون شعارات داعمة للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

      وفي تونس، تظاهرَ عددٌ من التونسيين أمامَ سفارةِ أميركا في العاصمة تونس رفضاً للعدوانِ الأمريكي على فنزولا واختطافِ رئيسِها.

      التظاهرةُ التي دعت إليها تنسيقيةُ العملِ المشترك، رفعَ خلالَها المتظاهرون شعاراتٍ وصورَ قادةِ الثورةِ البوليفارية وأعلامَ فنزويلا، وردّدوا شعاراتٍ تنددُ بالتدخلِ الاميركي بسياساتِ الدولِ وهيمنتِها على دولٍ ذاتِ سيادةٍ مستقلة.

      وقد أكد المتظاهرون أن ما تتعرضُ له فنزويلا هو بسببِ مواقفِها الداعمةِ للمقاومةِ في فلسطينَ ولبنانَ وإيران. مشددينَ على ضرورةِ وعيِ الشعوبِ بخطورةِ السياساتِ الأميركية.

      المصدر: موقع المنار

      مواضيع ذات صلة

      أمن فنزويلا يطلق طلقات تحذيرية على مسيّرات قرب القصر الرئاسي في كراكاس

      أمن فنزويلا يطلق طلقات تحذيرية على مسيّرات قرب القصر الرئاسي في كراكاس

      مندوب فنزويلا في الأمم المتحدة: أصبحنا ضحية هجمات أميركية بسبب مواردنا

      مندوب فنزويلا في الأمم المتحدة: أصبحنا ضحية هجمات أميركية بسبب مواردنا

      إسبانيا: وحدة أراضي أوكرانيا وغزة وفنزويلا غير قابلة للمساومة

      إسبانيا: وحدة أراضي أوكرانيا وغزة وفنزويلا غير قابلة للمساومة