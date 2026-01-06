حركة حماس: الاحتلال يختلق ذرائع كاذبة لتبرير عدوانه المتكرر في غزة ولبنان

قال مصدر قيادي في حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، إنَّ الاحتلال يختلق ذرائع كاذبة لتبرير عدوانه المتكرر على شعبنا في غزة ولبنان.

وأوضح المصدر القيادي في تصريحات تلفزيونية أنَّ مزاعم الاحتلال بوجود بنية عسكرية للمقاومة في لبنان ذريعة واهية لتبرير عدوانه، مطالبًا الدول الضامنة للاتفاق في غزة تحمل مسؤولياتها تجاه اعتداءات الاحتلال وخروقاته.

وأكد أنَّ محاولات الاحتلال فرض معادلات اشتباك وفق مقاسه لن تمر.

وأشارت وزارة الصحة بغزة في تقريرها الإحصائي اليومي، إلى تسجيل استشهاد 422 فلسطينيًا، إضافة إلى إصابة 1,189 آخرين، منذ سريان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر، فيما بلغ عدد الجثامين التي جرى انتشالها خلال هذه الفترة 684 شهيدًا.

وبحسب الإحصائية التراكمية منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ارتفع إجمالي عدد الشهداء إلى 71,388 شهيدًا، فيما بلغ عدد المصابين 171,269 جريحًا.

وفي لبنان، وبحسب إحصائيات نشرتها قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، إلى جانب بيانات رسمية لبنانية، فقد بلغ عدد الخروقات الإسرائيلية، منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 وحتى يناير/كانون الثاني الجاري، أكثر من 10 آلاف خرق جوي وبري وبحري في جنوب لبنان، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 340 لبنانياً وإصابة نحو 970 آخرين بجروح متفاوتة.

