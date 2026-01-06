غارات وقصف ونسف مبانٍ.. الاحتلال يمعن في خرق وقف إطلاق النار بقطاع غزة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر شنّ غارات جوية وإطلاق نار مكثف من الآليات العسكرية، واستهداف مناطق متفرقة في شمال ووسط وجنوب القطاع، في ظل تصاعد الخسائر البشرية وتعطّل قدرات الإنقاذ والإغاثة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مدفعية الاحتلال قصفت صباح اليوم المناطق الشرقية لمدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق نار من الآليات العسكرية باتجاه المناطق الشمالية الشرقية لمدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وذكرت أن طيران الاحتلال الحربي شنّ غارة جوية استهدفت شارع بغداد بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة، فيما أطلقت المروحيات الحربية نيرانها باتجاه المناطق الشرقية لمخيم البريج وسط القطاع.

وفي وسط القطاع، شنّ طيران الاحتلال غارة واحدة على الأقل شرقي مدينة دير البلح، بينما أطلقت قوات الاحتلال النار بكثافة تجاه بلدة الزوايدة، ما أثار حالة من الذعر في صفوف المواطنين. أما جنوب القطاع، فأطلقت آليات الاحتلال نيرانها صوب منطقة المواصي في منطقة العلم جنوب غربي رفح، كما استهدفت مناطق شرقي خان يونس بإطلاق نار مباشر، في وقت تواصل فيه عمليات النسف والتدمير في عدد من المناطق.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية، مساء أمس الإثنين، عن استشهاد مواطنين اثنين، أحدهما طفلة، وإصابة عدد من المواطنين بينهم أطفال، جراء قصف جوي استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة مواصي القرارة شمال غربي مدينة خان يونس.

وفي سياق متصل يواصل الاحتلال خرق البرتوكول الانساني لوقف اطلاق النار وبمنع دخول المواد الاساسية والاغاثية، أعلن الدفاع المدني في غزة تعليق نداءات الاستجابة لإزالة الأخطار من المباني المتضررة جراء القصف الإسرائيلي، بسبب نفاد معظم كميات الوقود وتلف عدد كبير من المعدات، والتي هي بالأصل محدودة ولا تغطي سوى أقل من 30% من إجمالي نداءات الاستغاثة.

وأوضح الدفاع المدني في تصريح صحفي ، أن لديه نحو 1560 نداء استغاثة لمبانٍ متضررة من القصف، دون القدرة على الاستجابة لها أو إزالة الأخطار المحدقة بالمواطنين.

من جهتها، أفادت وزارة الصحة في غزة، باستشهاد 422 فلسطينيًا وإصابة 1,189 آخرين، منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، إضافة إلى انتشال 684 جثمان شهيد من تحت الأنقاض خلال الفترة ذاتها.

وبيّنت الوزارة أن حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ارتفعت إلى 71,388 شهيدًا، و171,269 مصابًا بجروح متفاوتة، غالبيتهم من النساء والأطفال.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ87 على التوالي، خرق اتفاق وقف إطلاق النار والتهدئة الهشة في قطاع غزة، وسط تصعيد ميداني متواصل واستهداف مباشر للمدنيين ومناطق النزوح.

